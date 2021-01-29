طريقة عمل البقسماط الهش المقرمش في المنزل بخطوات بسيطة وبأقل تكلفة

يعتبر البقسماط الهش ، من المخبوزات الهشة الخفيفة التي يمكن تناولها على وجبة العشاء أو الإفطار، فهو من المقرمشات لذيذة الطعم، يحبها الكثير من الأطفال والكبار، لأنه يحتوي على السمسم الذي يزيد من حلاوة طعمه ويمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الأنسان، وهو من أسهل الوصفات التي يتم عملها في المنزل بكل سهولة، فلكل ربة منزل تبحث عن طريقة سهلة وبسيطة لعمل المقبلات والسناكس الهشة المقرمشة لأطفالها، تعالي تعرفي معنا من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البقسماط الهش اللذيذ في المنزل بأقل تكلفة.

مكونات البقسماط الهش

يتكون البقسماط من مكونات بسيطة جداً من مطبخك تجعلك تحصلي على مخبوزات بدون تكلفة وهى كما يلي:-

ثلاث أكواب من الدقيق. نصف كوب من الزيت. ثلاث ملاعق من اللبن البودرة. رشة من الملح. ثلاث ملاعق من السكر. ملعقة من الخميرة الفورية. ماء دافئ للعجن. كوب من السمسم المحمص.

طريق التحضير

يتم عمل البقسماط الهش بخطوات بسيطة تجعل كل الامهات يصنعونها في المنزل بكل سهولة وبساطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق عميق ثم نضع الدقيق والخميرة والسكر واللبن والملح ونقلبهم جيداً.

نقوم بإضافة الزيت والماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة القوام ثم نغطيها ونتركها حتى تختمر.

نقوم بتقطيع العجين على شكل كور صغيرة ونتركها حتى ترتاح.

نقوم بفرد الكور ثم نبرمها على شكل أصابع طويلة ثم نضعها في السمسم المحمص ونستمر بهذا الطريقة حتى ننتهي من الكمية كلها.

نقوم برص أصابع البقسماط في الصينية المدهونة ثم نتركها ترتاح لبضع دقائق ثم ندخلها الفرن على نار هادئة حت يتحمر لونها.

نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نقدمها بجانب الشاي.

نصائح عند عمل البقسماط في المنزل

يوجد بعض النصائح يجب إتباعها عند عمل المخبوزات الهشة الخفيفة وهى كما يلي:-