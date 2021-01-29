الباديكير المذهل لتبييض وتوريد القدمين وإزالة التشققات لتبهري زوجك وكل الناس

الباديكير هو من مجموعة العناية بالجسم اللازمة لتنظيف وتلميع القدمين وجعلها وردية جذابة، حيث أنه علاج تجميلي للقدمين لتنعيم الجلد وإزالة الطبقة الميتة من الجلد وتوحيد لون البشرة، يلجأ الكثير إلى القيام به بغرض الاسترخاء وتخفيف الآلام وعلى رأي المقولة المشهورة راحة الجسم تبدأ من القدمين، ويوجد العديد من الفوائد للقيام بعمله في المنزل بإستمرار ومنها الحفاظ على نعومة وترطيب البشرة ويعمل أيضاً على تنشيط الدورة الدموية في الجسم ويساعد على اكتشاف العلامات المتقدمة للتورم والالتهابات الفطرية، وسوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الباديكير المنزلي وطريقة استخدامه.

مكونات الباديكير

تحتوي مجموعة الباديكير على عدة مكونات لا تكلف حضرتك شئ لأنها موجودة عند كل بيت وهذه المكونات هي كالتالي:

طبق به ماء دافئ درجة تتحمليها.

نصف كوب من الخل.

ربع كوب من الملح.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

كمية من الشاور جل.

حجر لفرك القدمين.

فرشاة أسنان قديمة.

حبة من الليمون.

الماسك

2 ملعقة كبيرة من القهوة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة الإستخدام

نقدم لاحلى عروسة واحلى فتاة طريقة لتبييض وتوريد القدمين تذهل كل من يراها وهذه الطريقة كما يلي:

نضع في الطبق الذي يحتوي على الماء الدافئ الخل والملح وبيكربونات الصوديوم والشاور جل ونقلبهم جيداً ونضع بهم القدمين ونتركها لمدة نصف ساعة أو أكثر. نقوم بتنظيف الأظافر والأصابع بفرشاة الأسنان والشاور جل لمدة طويلة فرك القدمين بالحجر القديم جيداً لتنظيفها من خلايا الجلد الميتة. بعد ذلك نقوم بفرك القدمين بالليمون وعليه الملح وعمل حركات دائرية بالملح والليمون لمدة 5 دقائق. نغسل القدمين ثم نضع عليها الماسك من جميع الجهات ونتركه لمدة ربع ساعة مع الحركات الدائرية عليها. نضع بعد ذلك المرطب المتوفر عند حضرتك فازلين أو كريم أو زبدة الشيا مع الشراب.

أهم النصائح للعناية بالقدمين

نقدم لكل ست وكل فتاة وكل عروسة نصائح مهمة للعناية بقدمين أنيقة وجذابة وهي كما يلي: