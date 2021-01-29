الباديكير المذهل لتبييض وتوريد القدمين وإزالة التشققات لتبهري زوجك وكل الناس

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الباديكير هو من مجموعة العناية بالجسم اللازمة لتنظيف وتلميع القدمين وجعلها وردية جذابة، حيث أنه علاج تجميلي للقدمين لتنعيم الجلد وإزالة الطبقة الميتة من الجلد وتوحيد لون البشرة، يلجأ الكثير إلى القيام به بغرض الاسترخاء وتخفيف الآلام وعلى رأي المقولة المشهورة راحة الجسم تبدأ من القدمين، ويوجد العديد من الفوائد للقيام بعمله في المنزل بإستمرار ومنها الحفاظ على نعومة وترطيب البشرة ويعمل أيضاً على تنشيط الدورة الدموية في الجسم ويساعد على اكتشاف العلامات المتقدمة للتورم والالتهابات الفطرية، وسوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الباديكير المنزلي وطريقة استخدامه.مكونات الباديكير
تحتوي مجموعة الباديكير على عدة مكونات لا تكلف حضرتك شئ لأنها موجودة عند كل بيت وهذه المكونات هي كالتالي:
- طبق به ماء دافئ درجة تتحمليها.
- نصف كوب من الخل.
- ربع كوب من الملح.
- ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.
- كمية من الشاور جل.
- حجر لفرك القدمين.
- فرشاة أسنان قديمة.
- حبة من الليمون.
الماسك
- 2 ملعقة كبيرة من القهوة.
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب.
- ملعقة كبيرة من العسل.
نقدم لاحلى عروسة واحلى فتاة طريقة لتبييض وتوريد القدمين تذهل كل من يراها وهذه الطريقة كما يلي:
- نضع في الطبق الذي يحتوي على الماء الدافئ الخل والملح وبيكربونات الصوديوم والشاور جل ونقلبهم جيداً ونضع بهم القدمين ونتركها لمدة نصف ساعة أو أكثر.
- نقوم بتنظيف الأظافر والأصابع بفرشاة الأسنان والشاور جل لمدة طويلة فرك القدمين بالحجر القديم جيداً لتنظيفها من خلايا الجلد الميتة.
- بعد ذلك نقوم بفرك القدمين بالليمون وعليه الملح وعمل حركات دائرية بالملح والليمون لمدة 5 دقائق.
- نغسل القدمين ثم نضع عليها الماسك من جميع الجهات ونتركه لمدة ربع ساعة مع الحركات الدائرية عليها.
- نضع بعد ذلك المرطب المتوفر عند حضرتك فازلين أو كريم أو زبدة الشيا مع الشراب.
أهم النصائح للعناية بالقدمين
نقدم لكل ست وكل فتاة وكل عروسة نصائح مهمة للعناية بقدمين أنيقة وجذابة وهي كما يلي:
- عدم استخدام مزيل طلاء الأظافر بكثرة حتى لا يؤدي إلى هشاشة الأظافر.
- ارتداء الأحذية المريحة وعدم الوقوف لفترة طويلة.
- وضع المرطب بشكل دائم لا تجف القدمين ويحدث بها تشققات.
- استخدام واقي جيد للشمس ويوضع على المنطقة العليا المعرضة للشمس عند إرتداء الأحذية المكشوفة أو الصنادل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الباديكير المذهل لتبييض وتوريد القدمين وإزالة التشققات لتبهري زوجك وكل الناس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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