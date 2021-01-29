ملعقة الفازلين سريعة المفعول لتفتيح وترطيب ونعومة الوجه في الشتاء للعروس

يعتبر الفازلين من المواد الطبيعية المرطبة التي تكون آمنه علي البشرة ولا تسبب أي أضرار عند استخدامه، فيلجا بعض النساء إلي استخدام الفازلين للوجه وخاصة في فصل الشتاء نظرا لجفاف البشرة فهو يعمل علي ترطيبها ونعومتها ويجعلها بشرة جذابة وذات إشراقة رائعة، والبعض الآخر من النساء يعتقدون أن كثرة استخدام الفازلين قد يسبب ثقل للبشرة ويجعلها لا تستطيع أن تتنفس حيث يعمل علي سد المسام وذلك لاحتوائه علي مجموعة من الزيوت والشموع.

فقد يعرف الفازلين بأنه من أفضل المكونات الطبيعية لمواد التجميل وقد تساعد علي الاهتمام بالبشرة ورعايتها، حيث يستخدم الفازلين في ترطيب البشرة وعلاج الحروق الناتجة من أشعة الشمس، ويستخدم أيضا في إزالة المكياج، ويمكن وضع الفازلين علي البشرة بعد استخدام أي نوع من الكريمات لتبييض البشرة، ويساعد البشرة الدهنية في التخلص من الجلد الميت ويعمل علي التخلص من حب الشباب ويمكن باستخدام الفازلين التخلص من الرؤوس السوداء وإخفاء الآثار الناتجة من وجود الحبوب، ويمكن للبشرة الحساسة استخدام الفازلين فهو يعد علاج طبيعي لها وخاصة عند وجود احمرار وتهيج بالبشرة فقد يساعد علي نعومة البشرة، وعند الانتظام في استخدام الفازلين يوميا وخاصة قبل النوم فقد يعمل علي تأخر المظاهر التي تدل علي الشيخوخة والتجاعيد التي تظهر نتيجة جفاف الجلد، ويعتبر أيضا منظف ومطهر للبشرة فيساعد علي التخلص من الشوائب المتراكمة بها.

ماسك الفازلين للوجه

نتيجة ذلك قد توجد بعض الخلطات الطبيعية باستخدام الفازلين لتفتيح البشرة وترطيبها ونعومتها في فصل الشتاء. المكونات :

الفازلين.

ماء الورد.

عصير ليمون.

نحضر وعاء ونضع ملعقة من الفازلين، ثم نضيف ملعقة واحدة من ماء الورد، ونضيف إليهم ملعقة من عصير الليمون، ويتم مزج هذه المكونات جيدا للحصول علي خليط متماسك.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط في علبة مغلقة وتركها في الثلاجة للاستخدام في أي وقت.

وعند استخدام هذا الخليط لا بد من وضعه قبل النوم مباشرة، ويتم غسل الوجه عند الاستيقاظ من النوم ويجب غسل الوجه باستخدام الماء الدافئ.

طريقة تحضير ماسك الفازلين للوجه