طريقة عمل الميني بيتزا أو البيتزا الصغيرة للأطفال لتشجيعهم على الأكل في المنزل

الميني بيتزا هي صورة مصغرة للبيتزا الكبيرة ولكن بنفس المقادير وطرق التحضير والحشو المناسب لكل شخصية، وهذه الوجبة يمكن القيام بها للكبار والصغار وبوجه خاص للصغار لتشجيعهم على تناول الطعام بدلاً من الفرار منه، تلجأ كل أم للقيام بعملها لسرعة تحضيرها ومكوناتها البسيطة وهي وجبة خفيفة ولذيذة، يفضل القيام بعمل أي نوع من الطعام في المنزل بدلاً من شرائه جاهزاً لضمان نظافته وأيضاً توفير في المصاريف، وهذه الوجبة تحتوي على مكونات صحية مفيدة يلزمها الجسم لتقويته وخاصة للأطفال منها الفلفل الأخضر والطماطم والجبنة، واليوم سنتحدث على أبسط مكونات الميني بيتزا وطريقة تحضيرها.

مقادير الميني بيتزا

تتكون الميني بيتزا من مقادير سهلة وبسيطة جداً للقيام بعملها في أي وقت وهذه المقادير هي كما يلي:

العجينة

2 كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ماء دافئ للعجن.

الوجه أو الحشو

كوب من صلصة الطماطم.

ثوم مفروم ( على حسب الرغبة ).

جبنة موتزاريلا وجبنة رومي مبشورة.

2 حبة من الفلفل الرومي.

زيتون أسود وأخضر.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

يمكن القيام بها عندما تكوني غير مستعدة لتحضير نوع معين من الأكل أو تناولها بين الوجبات والطريقة هي كالتالي: