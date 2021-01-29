طريقة عمل حنيذ لحم جنوبي الأصلي بأشهى وألذ طعم

حنيذ لحم الجنوب من أكثر الأكلات التي تتميز بها المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية خاصة في منطقة عسير وأبها السعودية، ويتم إعداده بعدة طرق أشهرها وأفضلها الطهي بالجمر وكثير من الرجال السعوديين يقومون بإعداده في الرحلات الخلوية والمناسبات المختلفة، ويمكن إعداده باستخدام أي نوع من اللحوم إلا أن أفضل أنواع اللحم لعمل الحنيذ هو لحم الخروف والغنم وهي الطريقة التقليدية المأثورة عن الأجداد في عسير، كما أن البعض مع التقدم أصبحوا يستخدمون بعض الأدوات لطهي الحنيذ في حلة الضغط أو من خلال أدوات خاصة للحفاظ على النكهة بدون تسويته تحت الأرض، إلا أننا نستعرض معكم الآن الطريقة الأصلية لأهل الجنوب في طهي اللحم وهذه الأكلة تختلف تماماً عن الكبسة السعودية الشهيرة.

طريقة عمل حنيذ لحم الجنوب:

لعمل هذه الوجبة نحتاج إلى مجموعة مميزة من المكونات والأعشاب الخاصة للحصول على طعم رائع وأصيل، كما يجب أن يكون الخروف أو التيس قد تمت تربيته في بوادي الجنوب حيث يتغذى على الأعشاب الموجودة في الطبيعة فيصبح طعم لحمه أفضل، كما أنه لكما كان عمر التيس اقل كلما كان أفضل، أيضاً يجب أن يتوفر لديك حطب جاف جداً من نوعية جيدة للطهي بشكل جيد، ويتم تقديم وجبة الحنيذ في المناسبات والأعياد ومن أكلات المناسبات في المملكة أيضاً المقلقل السعودي باللحم وهو من الأكلات التي يتم تقديمها في عيد الأضحى المبارك.

لحم خروف مقطع.

أرز بسمتي.

بهارات صحيحة (كزبرة, ليمون أسود, هيل, ورق غار, عيد القرفة).

ملح.

زيت السمسم الأصلي أو زيت الزيتون.

بصلة مقطعة قطع كبيرة.

ماء فاتر.

أعشاب المرخ الخضراء.

يوضع الأرز في إناء الطهي وتوضع فوقه البهارات الصحيحة والبصل.

يُصب الماء الفاتر فوق الأرز بالمقدار المناسب للتسوية.

يضاف الملح ويقلب مع الأرز.

يتم رص أعشاب المرخ الخضراء فوق شبكة حديدية، ويرص فوقه قطع اللحم، أو الذبيحة الكاملة حسب التفضيل.

يراعى وضع الكرش والكوارع تحت اللحم حتى تنضج جيداً ولا تجف.

تتم تغطية اللحم بأعشاب المرخ.

يتم إنزال إناء الأرز في حفرة المندي الموجود بها الجمر المشتعل.

يغطى الأرز بالشبكة الحديدية التي تحتوي على اللحم، وتغطى الحفرة جيداً لضمان نضج اللحم والأرز والحصول على نكهة الحنيذ الجنوبي المميزة.

بعد النضج يتم رش الملح فوق الملح للحصول على طعم الحنيذ الأصلي.

للتقديم يتم تفريغ الأرز فوق صنية التقديم وترص فوق قطع اللحم ويقدم ساخناً بالهناء والشفاء.

المكونات:طريقة التحضير: