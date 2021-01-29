كونى ملكة بكريم الكولاجين السحري يقضى تماماً على تجاعيد وخطوط الوجه ويشد البشرة

كريم الكولاجين الطبيعي لشد تجاعيد الوجه، مع زيادة العمر يحدث بعض من التغيرات في شكل الإنسان منها انكماش جلد الوجه والجسم، وذلك بسبب قلة الكولاجين الطبيعي الذي يتواجد في الجلد وهذا يؤثر على المظهر الجمالي لدى السيدات بصفة خاصة لذا تلجأ بعض السيدات إلى استخدام كريمات مصنعه للتخلص منها وشد الجلد للحصول على بشرة نضرة ومشدودة والبعض الآخر يفضل استخدام المواد الطبيعية وهذا هو التصرف الأصوب لذا تابعوا معنا طرق تحضير الكريم المكون من المواد الطبيعية لشد البشرة .



وصفة كريم الكولاجين الطبيعي لشد تجاعيد الوجه

لبان الدكر مفيد جداً في القضاء على الشيخوخة المبكرة كما يعمل على التخلص من الهالات السوداء وتجاعيد اسفل العين .

ملعقتان طعام كبيرة من لبان الدكر.

ملعقة طعام كبيرة من نشا الذرة.

ثلاثة ملاعق طعام صغيرة من زيت اللوز الحلو.

فنجان من الماء.

ملعقتين طعام كبيرة من الفازلين الطبي.

يتم طحن اللبان الدكر جيدا لكي يصبح بودر.

يتم وضع اللبان الدكر البودر والنشا وزيت اللوز الحلو في إناء وخلطهم جيدا حتى تمام التجانس.

يتم إضافة الماء تدريجيا ثم يوضع الخليط علي نار هادئة لمدة خمسة دقائق.

يوضع الفازلين الطبي وخلطه جيدا مع الخليط.

يوضع على البشرة لمدة نصف ساعة حتى يجف.

تغسل البشرة جيدا ويكرر ثلاثة مرات أسبوعياً .

مكونات كريم الكولاجين لشد البشرةطريقة استخدام وتحضير كريم الكولاجين الطبيعي

كريم الكولاجين لتفتيح ونضارة البشرة

اللبان الدكر فعال جداً إعطاء البشرة النضارة والمرونة كما يقضي تماماُ على حب الشباب .

ملعقة طعام كبيرة من العسل الأبيض.

ثلاثة ملاعق طعام كبيرة من اللبان الدكر.

ملعقتين طعام كبيرة من نشا الذرة.

كبسولة فيتامين E

ملعقتين طعام كبار من ماء الورد.

يتم نقع لبان الدكر لمدة يوم كامل ثم يتم تصفيته وأخذ السائل.

يتم وضعه في إناء ثم إضافة النشا مع التقليب المستمر على ناو هادئة للحصول على التجانس التام والقوام الثقيل نسبيا

تركه ليبرد تماما ثم إضافة العسل النحل وماء الورد وكبسولات فيتامين .E

وخلط المكونات جيدا للحصول على قوام كريمي ثقيل.

يدهن علي الجلد ويترك لمده تلت ساعة.

يكرر استخدام الوصفة ثلاثة مرات أسبوعيا .

مكونات كريم الكولاجين لنضارة البشرةطريقة استخدام وتحضير كريم الكولاجين السحري لتفتيح البشرةكريم الكولاجين لشد وتفتيح البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه

كريم الكولاجين فعال جداً في القضاء على تجاعيد الوجه وتفتيح البشرة .

مكونات كريم الكولاجين لشد وتفتيح البشرة

6 ملاعق كبيرة من الكركم .

5 ملاعق كبيرة من اللبن .

طريقة تحضير كريم الكركم لتفتيح البشرة

نحضر وعاء ونخلط به الكركم واللبن ونقلبهم حتي يصبح كريم ناعم .

نقوم بتوزيع الكريم على البشرة، ونتركه لمدة لا تقل عن ساعه أو أكثر حتى يجف تماماً .

نقوم بفرك الكريم على الوجه في حركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية في البشرة .

سوف تلاحظين الفرق في تفتيح البشرة وشد الوجه عند استخدام الكريم باستمرار، كما ينصح بتكرار الكريم دائماً حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة .

الاهتمام والعناية بالبشرة شيء مهم وبصفة خاصة مع تقدم السن لذا استخدام الوصفات الطبيعية بشكل منتظم ومستمر يجعل البشرة نضرة ونظيفة ومشرقة وتؤثر بشكل جيد على المظهر الخارجي.