 خلطة الكفتة المشوية على طريقة  صبحى كابر  بالخلطه السريه لاحلى واجمل طعم 

خلطة الكفتة المشوية على طريقة صبحى كابر ترغب كل سيدة أن تقدم طعمها بطريقة مختلفة عن الا قبلها باستمرار حتى لا يشعر زوجها وأبنائها بالملل من كثرة تقديمها للطعم بشكل تقليدي غير منوع، وهذا يدفعها تبحث كثيراً عن طرق بسيطة وغير مكلفة في نفس الوقت، ولذا أردنا أن نأتي لك اليوم بواحدة من أفضل الأكلات اللذيذة والشهية والتي سوف تحظى بإعجاب أفراد أسرتك وسوف يطلبون منك تكرارها دائماً.

خلطة الكفتة المشوية على طريقة صبحى كابر

إليكِ سيدتي أسهل طريقة يمكن أن تستخدميها لتحضير الكفتة المشوية على طريقة الشيف صبحي كابر:

1 كيلو لحم مفروم بها نسبة دهون بسيطة.

100 جرام بصل مبشور.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 كوب مياه بصل.

بقدونس أخضر.

زيت نباتي.

200 جرام دوش.

في وعاء عميق قومي بوضع اللحم المفروم والدوش الذي قومتي بفرمهم بالسابق ومن ثم يضاف لها البصل والملح والفلفل الأسود وقلبيها بشكل جيد ومن ثم يتم وضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة. بعد انتهاء الوقت قومي بتقطيع عجينة الكفتة المشوية لقطع على قد اليد ومن ثم يتم وضعها في أسياخ معدنية وفردها بشكل جيد مع بل اليد بماء البصل ومن ثم يتم فرد اللحم على السيخ مرة ثانية. عليكِ بعد ذلك بوضع أسياخ اللحم على الفحم واستمري على ذلك حتى أن تنتهي كمية اللحم الموجودة لديك. ثم يتم لف أسياخ اللحم على الفحم حتى يتم تسويتها جيداً وتصبح محمرة. ترفع الأسياخ من على الفحم ومن ثم يتم وض2عها بأطباق التقديم مع رش البقدونس الأخضر المفروم فوقها، كما يمكن أن يتم تقديمها مع طبق من المكرونة أو الخبز الأبيض وسلطة الطحينة البلدي أو السلطة الخضراء وبالهناء والشفاء.

المقادير:طريقة التحضير: