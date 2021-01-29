فراخ كباب حله اطعم فراخ واحدة من الاكلات الجديدة بطريقه ولا اروع بطعم احلى من المشويه 

فراخ كباب حله اطعم فراخ واحدة من الاكلات الجديدة بطريقه ولا اروع إذا كنتِ تريدين تحضير الفراخ بطريقة مختلفة من الآن تقدري على أن تقومين بتحضير كباب حلة الفراخ، فأكيد تفاجئتي لأننا دائماً معتادين على تحضير كباب حلة اللحم وليس الدجاج، ولكن اليوم سوف تقوم بتحضيره بشكل مختلف تماماً، فنحن في هذا المطبخ نحاول أن نقدم لك كل ما هو جديد ومختلف يساعد على أن تشعر عائلتك بالانبهار كلما تقومين بتحضير واحدة من الأكلات الجديدة التي نقدمها إليكم.

طريقة تحضير فراخ كباب حلة

تعتبر من الطرق اللذيذة والشهية التي يمكن أن تقومين بتحضيرها بنفسك في البيت:

1.5 كوب ماء مغلي.

1 كيلو صدور دجاج مقطعة لمكعبات متوسطة الحجم.

1 حبة بصل كبيرة الحجم مفرومة.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

1 ملعقة كبيرة زيت.

4/3 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ضعي طاسة على النار وضيفي لها كمية وفيرة من الزيت ثم ضعي بها البطاطس بعد أن يصبح ساخن تماماً وقلبيه في الزيت حتى أن يصبح ذهبي اللون. في قدر على النار الهادئة ضعي الزبدة واتركيها حتى تذوب وتصبح دافئة ابدئي في وضع قطع الدجاج عليها وقلبيها في الزبدة ليتم تشويحها ويتغير لونها. ثم ضيفي البصل المفروم وقلبيه مع الدجاج حتى أن يصبح باللون الأصفر وبعدها يضاف الثوم المفروم وقلبي لمدة لا تقل عن دقيقة. بعدها تضاف البهارات والملح والفلفل وقلبي ثم تترك الدجاج على النار حتى أن تجف سوائلها. عليك بعد ذلك بتقليب الدجاج لمدة 3 دقائق ثم يتم إضافة البطاطس وباقي كمية المياه المغلية واتركيها على نار هادئة لحوالي 15 دقيقة. بعد أن يصبح الدجاج ناضج تماماً قدميه وهو ساخن وبالهناء والشفاء.

المقادير:طريقة تحضير فراخ كباب حله: