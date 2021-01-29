مر البطارخ …واستخداماته العديدة فى علاج الكثير من الأمراض

مرُ البطارخِ مطهرٌ عامٌ وقوىٌّ، يقضى على العديد من أنواع البكتريا الضارة التى تسبب الكثير من المشاكل الصحية المهددة لحياة الفرد، فهو عبارة عن خليط متجانس من مواد راتنجية وصموغ وزيوت طيارة تفرزها سيقان نبات البيلسان، وله نوعان ( مر بطارخ أفريقى – مر حجازى ) فالنوع الجيد يتميز بالشفافية والنظافة ولونه البنى الفاتح أما النوع الردئ منه يميل لونه أكثر إلى السواد أو إلى اللون البنى الغامق،يوجد مر البطارخ فى الصومال واليمن وعمان وجنوب غرب السعودية وشمال إفريقيا.

فوائد مر البطارخ

ينفرد مر البطارخ بكونه من أكثر النباتات الطبيعية التى تساعد فى علاج الكثير من الأمراض، والقضاء على بعض المشاكل الصحية التى تواجه العديد من الأفراد.

فوائد المر على البشرة

يُعد منقوع المر من أفضل العلاجات التى تُستخدم فى القضاء على مشاكل البشرة وخاصة حب الشباب، وذلك باستخدام قطنة نظيفة مبللة ووضعها على الوجه لمدة ساعة، وغسل الوجه جيدًا ويفضل أن تُكرر العملية يوميًا مع مراعاة عدم تلامس العينين.

وله دورٌ فعالٌ فى تفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء تحت العينين، من خلال وضع معلقة كبيرة من الطحينة على معلقة صغيرة من منقوع المر وفرده على الوجه لمدة لا تزيد عن ربع ساعة حتى يجف الخليط وشطفه بالماء الدافئ مع تنشيف الوجه جيدًا.

مر البطارخ والمعدة

حيث أنه يُستخدم فى القضاء على قرحة المعدة وتهدئة آلام البطن والمعدة، وعلاجه للإمساك وغازات البطن من خلال شُرب منقوع المر مرة واحدة يوميًا.

مر البطارخ للتنحيف

يُعد من أقوى المشروبات التى يمكن تناولها للقضاء على دهون الجسم وبصفة خاصة دهون البطن، وذلك بتناول كوب من منقوع مر البطارخ صباحًا على الريق بصفة مستمرة مع ضرورة اتباع نظام غذائى صحى وسليم.

لا تنحصر فوائد مر البطارخ عند ذلك بل تتعدد استخداماته فى علاج الكثير من الأمراض منها:

القضاء على آلام الأسنان واللثة عن طريق المضمضة بمائه.

ووضعه على الأعشاب يقضى نهائيًا على حساسية الصدر والربو والسعال وألم اللوزتين والحنجرة.

يخفف من آلام الطمث والانتفاخ وعلاج الكلى والمثانة وحموضة المعدة.

يقضى على جميع الروائح الكريهة بالفم وفطريات وديدان البطن والمعدة.

يتميز بكونه فعال فى القضاء على الجروق البسيطة والتئامها سريعًا.

مقوىٌّ فعالٌ للنظر ويساعد فى حل معظم مشاكل العين من خلال طحنه مع الكحل.

ويُمكن من خلال شرب كوبين أو ثلاثة أكواب يوميًا القضاء على النزلات الشعبية وضيق التنفس والكحة والسعال من خلال تميزه بكونه مضاد حيوى قوى وفعال فى علاج الكثير من الأمراض المتعددة.

ويُستخدم مسحوقه بخلطه بزيت الزيتون كدهان موضعى لآلام المفاصل والروماتيزم وخاصة الركبة.

وبالرغم من فوائده العديدة إلا أنه ينبغى التقليل منه وخاصة مرضى السكر لأنه يعمل على خفض مستوى السكر فى الدم.