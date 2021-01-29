طريقه عمل الكرواسون في المنزل بعجينه العشر دقائق بمكونات موجوده في المنزل، عجينه العشر دقائق من اشهر أنواع العجائن التي يمكنك من خلالها أن تصنعي عددا من المعجنات كالبيتزا الكرواسون والباتية والميني بيتزا والدونا تس والفطائر المقلية،عجينه العشر دقائق تمتاز بسهولتها ونتائجها الناجحة، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي طريقه عمل الكرواسون بعجيه العشر دقائق بطريقه سهله ومبسطه،يمكنك أيضا استخدام تلك العجينة في عمل البيتزا ، واليكم مقادير عمل الكرواسون بعجينه العشر دقائق في المنزل تابعونا عبر موقع ثقفني .

طريقه عمل الكرواسون في المنزل بعجينه العشر دقائق

الكرواسون من اشهر المعجنات التي يحبها الجميع صغارا وكبارا سوء كان كرواسون حلو أو حادق .

عدد 5 أكواب من الدقيق .

عدد 3 ملاعق من اللبن البودر .

عدد 2 معلقه كبيره من الخميرة .

عدد 2 كوب من الماء الدافئ .

رشه ملح .

معلقه كبيره من السكر .

نصف كوب من الزيت .

جبن مالح وزعتر ونعناع.

شكولاته قابله للدهن.

مربي فراولة .

مقادير عمل الكرواسون بعجينه العشر دقائق .مقادير حشو الكرواسون

في وعاء عميق ضيفي 2 كوب من الدقيق و اللبن البودر والخميرة والسكر ورشه الملح وقلبيهم جيدا بالمضرب السلك وضعي عليهم 2كوب من الماء .

اتركي الخليط مغطي في مكان دافئ حتي يخمر لمده عشر دقائق .

بعد ذلك قومي بوضع باقي الدقيق ثلاث أكواب وضعي معه الزيت علي الخليط السابق اعجني العجينة حتي تحصلين علي عجينه ملساء .

احضري الحشوات الجبن مع النعناع والزعتر والمربي والشوكولاته .

افردي جزء من العجين علي شكل دائره وقطعيها مثلثات وضعي عليها الحشو المفضل لديكي .

اخبزي الكوراسون في فرن ساخن علي درجه حراراه 220 م ْ .

قدمي الكورواسون مع الشاي في الفطار أو العشاء وبالهناء والشفاء

طريقه تحضير الكرواسون بعجينه العشر دقائق