صنع روج شفاه احمر ساحر وترطيب وتنعيم وتفتيح الشفايف في دقائق

صنع روج شفاه احمر ساحر وترطيب وتنعيم وتفتيح الشفايف كل السيدات دائما يحلمون بوجود شفايف طبيعية باللون الوردي الرائع و نعومة، رائعة دون أن يقوموا باستخدام بعض مستحضرات التجميل والتي منها أحمر الشفاه والذي يعمل بشكل سلبي على تشققات الشفايف وذلك بسبب أنه مليء بالمواد الكيميائية الضارة والتي يحتوي على أي معدل أو فيتامينات لذلك يؤثر على ولكن إذا قمنا بعمل وصفة طبيعية لجعل الشفايف ورديه باللون الاحمر وناعمة.

البنجر مفيد جدا لصحة الانسان، ومتعددة الاستخدامات فهو لون طبيعي يمكن أن نقوم باستخدامه للشفايف لتنعيمه وتوريدها بالإضافة إلى زيت اللوز الرائع في القضاء على تشققات الشفايف.

زيت اللوز.

ملعقة واحدة من عصير البنجر.

ملعقة من زبدة الكاكاو.

الطريقة:

نقوم بعمل البنجر عصير من خلال الخلاط الكهربائي.

و نبدأ بعد ذلك باضافة زبده الكاكاو، مع قليل من زيت اللوز.

يفضل أن نقوم بتجهيز المكونات بشكل جيد.

نوضع هذا المزيج القوي لترطيب الشفايف في ماء زجاجي محكم الغلق.

ثم يمكنك أن تقومي بوضع هذا ملمع الشفايف الطبيعي والصحه والامن على الشفايف، وعلى الخدود أيضا.

ونبدأ بتدليك بشكل جيد.

وسوف نتمكن باستخدام هذا البنجر الرائع بعد المكياج.

يوجد عدة نصائح مختلفة لكي تعتني بالشفاه ويخلصها من أي تشققات، والحصول ايضا على شفايف ناعمة وخالية من أي مشاكل.