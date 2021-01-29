فطيرة العشر دقائق  أسهل وجبة سريعة من الذ الفطائر المحشية باسهل طريقه 

فطيرة العشر دقائق أسهل وجبة سريعة من الذ الفطائر المحشية تعتبر فطائر العشر دقائق من العجائن سريعة التحضير ويمكن أن يتم استخدامها في تحضير أنواع عديدة من المخبوزات والمعجنات اللذيذة والشهية، كما أنها لا تحتاج أن تتخمر في وقت طويل فقط هما 10 دقائق، وتتقدرين بعضها القيام بتحضير ألذ الفطائر المحشية. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق باللحم طريقة عمل فطيرة العشر دقائق باللحم إليك سيدتي أسهل طريقة لعمل فطائر العشر دقائق باللحم كما يلي: المقادير: 1 كيلو دقيق أبيض

2 ملعقة كبيرة سكر.

500 مل ماء ساخن.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

2/1كوب زيت.

1 كيس خميرة فورية.

1 كيلو جرام لحم مفروم.

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

1 ثمرة طماطم متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

4/1 كوب بقدونس مفروم.

2/1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة دبس الرمان.

1 ملعقة صغيرة فلفل حار.

1 ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

2/1 كوب كاتشب.

2/1 كوب صلصة طماطم.

4/1 كوب ماء. طريقة التحضير: في وعاء قومي بخلط اللحم مع البقدونس والبصل والطماطم ودبس الرمان وضيفي لهم الملح والفلفل الأسود والأحمر والسماق وقلبي جيداً حتى تخلط المكونات مع بعضها. في قدر على النار قومي بوضع الكاتشب وصلصة الطماطم والماء واتركيها على نار هادئة حتى تتسبك جيداً ثم يضاف لها الملح والفلفل الأسود وقلبي ثم ارفعيها من على النار. قومي بخلط 2 كوب من الدقيق مع الخميرة الفورية والسكر والملح والماء الساخن واعجني جيداً ثم تترك العجينة لمدة 10 دقائق. يضاف 3 كوب دقيق والحليب البودرة والزيت للعجينة السائلة واخلطي جيداً حتى أن تحصلين على عجينة متماسكة وطرية في نفس الوقت. تقسم العجينة إلى جزئيين متساويين على هيئة كرات، واحضري الشوبك وقومي بفرد كل جزء على حدة على سطح أملس مرشوش بالدقيق. احضري صينية دائرية افردي بها أحد أجزاء العجينة وادهنيها بصلصة الطماطم وضعي فوقها اللحم وضعي من فوقها الجزء الأخر من العجينة، ادخليها الفرن واتركيها على درجة حرارة 20 درجة مئوية لتستوي. ثم اخرجيها وقدميها باردة. المقادير:طريقة التحضير:

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