دهنة منه قبل النوم ولن تحتاجي لوضع مكياج في الصباح تبييض وتوريد فوري للبشرة

دهنة منه قبل النوم ولن تحتاجي لوضع مكياج في الصباح توريد البشرة وتفتيحها أمر هام من جدا يجب ان نعتني بها بشكل مستمر قبل أن نقوم بوضع المكياج التي نستخدمها بشكل دائم، ويومي لأنه سوف يسبب لنا التهابات في البشرة، وتجاعيد إذا لم نقوم باستخدام بعض المرطبات الطبيعية واستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة الداكنة، لذلك سوف نتحدث اليوم عن بعض الوصفات الهائلة في تفتيح البشرة.

دهنة منه قبل النوم ولن تحتاجي لوضع مكياج في الصباح

العسل من المواد الطبيعية المضادة لعدم حدوث أي بكتيريا للبشرة، مما تساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها كما أنه يجعل الوجه دائما خالي من أي شيخوخة، أو تجاعيد أو حبوب الشباب، كما يخلصنا من البقع الداكنة الموجودة به و عند استخدامه فى الوصفات الطبيعية سوف نحصل على بشرة أفتح درجات عديدة.

نبدأ بتحضير ملعقة من العسل و نقوم باضافته على البشرة بشكل مباشر لكي تظهر جمالها.

وتعمل على تفتيح البشرة ولكن يمكننا أيضا أن نقوم باضافة عصير الليمون الى العسل.

و نبدأ باستخدام ماسك طبيعي على البشرة ويمكن أن نضيف اليه ملعقة من اللبن البودر ونستخدمه كريم.

يتم تطبيقه على البشرة قبل النوم مباشرة ونقوم بغسيل البشرة في الصباح الباكر.

جل الألوفيرا لتفتيح البشرة

الصبار هو من أنواع المنتجات الطبيعية التي يمكننا أن نقوم باستخدامه بشكل كثير لتجديد خلايا الجلد، واعادة بناء البشرة مرة ثانية، ولكي نتخلص من الجلد الميت وقضاء على تشققات البشرة فهو مفيد جدا لتفتيح الوجه والجسم بالكامل وجميع المناطق الحساسة.