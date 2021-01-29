دهنة منه قبل النوم ولن تحتاجي لوضع مكياج في الصباح تبييض وتوريد فوري للبشرة

دهنة منه قبل النوم ولن تحتاجي لوضع مكياج في الصباح توريد البشرة وتفتيحها أمر هام من جدا يجب ان نعتني بها بشكل مستمر قبل أن نقوم بوضع المكياج التي نستخدمها بشكل دائم، ويومي لأنه سوف يسبب لنا التهابات في البشرة، وتجاعيد إذا لم نقوم باستخدام بعض المرطبات الطبيعية واستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة الداكنة، لذلك سوف نتحدث اليوم عن بعض الوصفات الهائلة في تفتيح البشرة.دهنة منه قبل النوم ولن تحتاجي لوضع مكياج في الصباح
العسل من المواد الطبيعية المضادة لعدم حدوث أي بكتيريا للبشرة، مما تساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها كما أنه يجعل الوجه دائما خالي من أي شيخوخة، أو تجاعيد أو حبوب الشباب، كما يخلصنا من البقع الداكنة الموجودة به و عند استخدامه فى الوصفات الطبيعية سوف نحصل على بشرة أفتح درجات عديدة.طريقة تطبيق الوصفة الفعالة من العسل:-
- نبدأ بتحضير ملعقة من العسل و نقوم باضافته على البشرة بشكل مباشر لكي تظهر جمالها.
- وتعمل على تفتيح البشرة ولكن يمكننا أيضا أن نقوم باضافة عصير الليمون الى العسل.
- و نبدأ باستخدام ماسك طبيعي على البشرة ويمكن أن نضيف اليه ملعقة من اللبن البودر ونستخدمه كريم.
- يتم تطبيقه على البشرة قبل النوم مباشرة ونقوم بغسيل البشرة في الصباح الباكر.
جل الألوفيرا لتفتيح البشرة
الصبار هو من أنواع المنتجات الطبيعية التي يمكننا أن نقوم باستخدامه بشكل كثير لتجديد خلايا الجلد، واعادة بناء البشرة مرة ثانية، ولكي نتخلص من الجلد الميت وقضاء على تشققات البشرة فهو مفيد جدا لتفتيح الوجه والجسم بالكامل وجميع المناطق الحساسة.طريقة تطبيق الوصفة :-
- يمكنك عزيزتي أن تقومي بوضع ملعقة كبيرة من جل الصبار وهو متواجد دائما في الصيدليات ومحلات مستحضرات التجميل.
- كما يمكن أن نقوم بزراعة داخل المنزل.
- و نبدأ بإضافة ملعقة من عسل النحل.
- ونقوم بوضع هذا المزيج في زجاجة مغلقة.
- ثم يمكن أن نقوم بتطبيق وعلى البشرة مباشرة.
- كما يترك لمدة ساعتين.
- ومن بعدها يتم غسل البشرة بشكل جيد.
- ولكن كرري هذه الوصفة أكثر من مرة للحصول على أفضل النتائج.
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