الطريقة السحرية للتخلص من تشققات الشفايف وترطيب وتنعيم الشفايف في ثواني

الطريقة السحرية للتخلص من تشققات الشفايف ممكن أن نقوم بعلاج تشققات الشفايف، والتي تسبب بعض الاحراج، ولكن من خلال بعض الوصفات الطبيعية المفيدة للبشرة والشفايف، والتي تعتمد على التواجد البروتين والفيتامينات كما أننا يمكن أن نقوم باستخدامها في أي وقت فهي لا تؤثر بأي شكل بعكس تمام استخدامها لبعض المستحضرات متعددة لذلك سوف اليوم نتحدث عن الوصفات التي تتميز بسهولة تحضيرها.

لا يمكن أن نقوم بالبحث عن وصفات عديدة لأن العسل والجلسرين من أهم الوصفات الفعالة في ترطيب الشفايف، وتنعيمها كما أن هذه الوصفة تجعل الشفايف باللون الوردي الهائل، وقليلة جدا يمكن أن نقوم بتحضيرها في اقل من دقيقتين:-

الطريقة:-

فى وعاء محكم الغلق نقوم بإضافة العسل والجلسرين.

ونبدا بدمجهم جيدا لكي نحصل على مزيج ناعم وكريمي.

نبدأ بتطبيق هذا المزيج على الشفايف مع التدليك ايه

لمد دقيقة .

هذا الماسك أو المرطب القوي نتركه على الشفايف لمدة ساعة.

ثم سوف تحصل على النتائج المبهرة من أول استخدام لهذه الوصفة.

لكن لابد من تكرارها عدة مرات.

الحليب البودر مفيد جدا للبشرة، يعمل على تفتيح البشرة الداكنة كما أنه يقضي على تشققات الشفايف لما لدي من فيتامينات هائلة، بالاضافة الى الزبادي الذي يحتوي على حمض اللاكتيك الرائع في ترطيب الشفايف وتنعيمها، وجعلها باللون الوردي كما أن هذا الماسك دائما متوفر لدينا لا يكلفنا الكثير من الأموال وسائل لتحضير لذلك لايوجد سوى استخدام هذا المصر لترطيب الشفايف وترطيب البشرة بشكل عام.

الطريقة:’