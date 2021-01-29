وصفة العروس السحرية لتبييض العانة والابط والجسم في أسرع وقت تبييض فوري 

وصفة العروس السحرية لتبييض العانة والابط والجسم سوف نتعرف اليوم على الوصفة الخاصة بتفتيح البشرة، والجسم ولا وجميع المناطق الحساسة الموجودة بالجسم في اسرع وقت وبإمكانيات قليلة كما أنها وصفة سريعة، وسهلة سوف نحصل على النتائج الخاصة بها خلال دقائق من استخدامها ومن اول استخدام لها، سوف نحصل على النتائج المبهرة.أسباب المناطق الداكنة وطرق تبييض العانة والجسم
أن تبحثي عزيزتي عن بعض الوصفات الطبيعية والخلطات الهائلة في تفتيح البشرة والمناطق الداكنة الموجودة لذا يمكنك الأول أن تقومى بالتعرف على ما هو السبب في وجود هذه المناطق الداكنة او الاسمرار
- حدوث تعرق بشكل دائم يؤثر على وجود مناطق داكنة بالجسم.
- ارتدائك لبعض الملابس التي يتم صنعها من مواد غير قطنية هي من ضمن الاسباب ايضا لظهور البقع الداكنة.
- ومن أهم الأسباب التي تتواجد من خلالها الاسمرار والبقع الداكنة في بعض الأدوية فهي تقوم تسبب هذه المشكله او
- أغلب السيدات يقوم باستخدام بعض الشفرات لإزالة شعر الجسم.
الشوفان لديه فوائد عديدة ومتعددة نبحث عنها بشكل مستمر للحفاظ على صحتنا فهو لديه الوصفات التجميلية التي تجعل البشرة، والرقبة هو بروتين لجميع المناطق الداكنة الموجودة بالجسم وهو من أفضل درجات متعددة يمكنك استخدام مع بعض الوصفات الطبيعية كما أنه كريم قوي يمكن أن نقوم بادخاله في مع الزيوت الطبيعية للحصول على الفائده الشوفان المعروفة أنه يمتلك مفعول قوي جدا لكي يمتع الاسمرار ويعمل على تفتيح البشرة دون حدوث أي ندبات، أو جفاف البشرة وتشققات البشرة ايضا التي نعاني منهامكونات الوصفة من الشوفان ؛-
- ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.
- 2 ملعقة من عسل النحل
- ملعقة كبيرة من الحليب البودر.
- ملعقة من الحليب السائل
- الشوفان يفضل أن يكون مطحون جدا، وناعم
- و نبدا باضافة العسل النحل و حليب السائل والحليب البودر.
- ونقوم بالتقليب جيدا.
- يتم تطبيق هذا الماسك على البشرة والأماكن الداكنة الموجودة بالجسم بما فيهم اليدين.
- ويترك هذا الماسك من الشوفان لمدة ساعة على البشرة.
- ثم نقوم بغسل البشرة جيدا باستخدام الغسول المخصص لنوع البشرة.
- نبدأ بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع ويستمر حتى نحصل على النتائج المفيدة في تفتيح البشرة.
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