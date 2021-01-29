الفراخ المشوية بأفضل طريقة لتحضير الفراخ  بالتتبيلة الهندي من اشهر المطاعم

الفراخ المشوية بأفضل طريقة لتحضير الفراخ بالتتبيلة الهندي الفراخ المشوية بالتتبيلة الهندي خطيرة جداً وعندما تقومين بتحضيرها بنفسك سوف تلاحظين أن أفراد أسرتك سوف يطلبون منك تحضيرها باستمرار، فالفراخ في حد ذاتها من أسهل اللحم في المضغ والهضم لذا يحب الأطفال تناول لحم الدجاج أكثر من أي شيء أخر، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الطرق التي يمكن أن تستعيني بها لتحضير الفراخ في الولائم والعزائم، وقد أتينا لك اليوم بأفضل طريقة لتحضير الفراخ المشوية بالتتبيلة الهندي.

الفراخ المشوية بأفضل طريقة لتحضير الفراخ بالتتبيلة الهندي

دائماً نحب أن نطلعك على المطابخ العالمية وما يمكنها أن تقدمه في تحضير الطعام، واليوم حرصنا على أن نقدم لكم طريقة الفراخ المشية بالطريقة الهندية بالخطوات التالية:

2 دجاجة مقطعة.

1 كوب من الزبادي.

4/1 كوب كزبرة ناشفة.

2/1 كوب زيت زيتون.

2/1 كوب عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

1 ملعقة صغيرة كركم.

1 ملعق صغيرة شطة.

شرائح ليمون.

المقادير:

بوعاء عميق قومي بوضع الزبادي وعصير الليمون ومعهم الملح والفلفل الأسود والكزبرة والكمون والكركم والزنجبيل والشطة واخلطي المكونات مع بعضها جيداً. احضري قطع الدجاج وقومي بتتبيلها جيداً بالمكونات الذي قمنا بمزجها مع بعضها، ثم يتم تغليها واتركيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل. احضري وعاء أخر ضعي به البصل وزيت الزيتون واخلطيهم مع بعضهم ثم انشلي قطع الدجاج من التتبيلة وضعيها في خليط البصل وزيت الزيتون وقلبيها جيداً. احضري بعد ذلك الشواية سواء على الفحم أو الشواية الكهربائية حسب ما ترغبين، وابدئي في شوي قطع الدجاج لمدة تتراوح من 7 إلى 10 دقائق وقلبيها على جانبيها حتى تنضج تماماً ويتم شويها جيداً قدميها ساخنة من السلطة ومزينة بشرائح الليمون.

طريقة التحضير: