كيكة الشيكولاتة في الخلاط خطوة بخطوة من الحلويات المميزة والرائعة، هي كيكة الشوكولاتة التي نقوم بتصنيعها داخل المنزل كما يمكن أيضا أن نقوم بتناولها في كافة المناسبات السعيدة وحفلات أعياد الميلاد، والاعياد الدينيه والاسلاميه، والافراح والمواسم السعيدة، كما نقوم بتناولها مع كوب من الشاي في الصباح، كما أن تحضيرها أصبح أسهل ما يمكن عند استخدام الخلاط على الوصفة التي تناسبنا في تعبير كافة المناسبات العائلية دون أن نقوم باللجوء الى محلات لديها تكلفة عالية،كيكة الشيكولاتة في الخلاط
- كوب كبير من اللبن السائل.
- 2 ملعقة من الزيت النباتي.
- كوب من السكر الناعم.
- 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو البني الغامق.
- 2 كوب من الدقيق .
- 2 بيضه ملعقه بيكنج باودر .
- ملعقه فانيليا ملعقه من الزبده
يمكننا أن نقوم بتحضير الكيكة السهلة والبسيطة كما يلي ولمن تجنبي عزيزتي أن تقوم بترك الصينية الكيكة في الفرن أكثر من وقتها الطبيعي :-
- في بداية الأمر يجب أولا أن تقومي بوضع السكر والزيت والحليب و كمية بسيطة من الكاكاو في الخلاط الكهربائي. ونستمر في دمج وخفف هذه المكونات جيدا لكي تصبح أمامنا مزيج كريمي سائل.
- ولكن لا تتوقف لابد من الاستمرار في الخفق لمدة خمس دقائق.
- و نقوم باضافة الدقيق ولكن ايضا نقوم بسكبه، ولكن بكميات صغيرة وبسيطة جدا.
- يرفع هذا الوعاء ونقوم بادخال و في الثلاجة لمدة خمس دقائق.
- ثم يمكننا أن نقوم بوضع والبيكنج بودر واللبن والبيض والفانيليا.
- ونعمل على دمجه مرة ثانية، واذا وجدنا أن المزيد أصبحت ثقيل.
- نبدأ بوضع ملعقة من الزبدة في صينية مخفوقة شوية من الدقيق.
- يفضل أن تقومي بسكب كيكه الشوكولاته في الصينيه.
- نبدء بتشغيل الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية نقوم بادخال الصينية في الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق.
- بعد ذلك نقوم بسكب كمية من صوص الشوكولاتة على كيك.
- ثم نقوم بتقديمها للضيوف و أيضا نتناولها كل صباح مع فنجان من القهوة فهي غنية بالعديد من المقادير المفيدة للجسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الشيكولاتة الهشه في الخلاط خطوة بخطوة بطعم رهيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.