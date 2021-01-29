كيكة الشيكولاتة الهشه في الخلاط خطوة بخطوة بطعم رهيب 

كيكة الشيكولاتة في الخلاط خطوة بخطوة من الحلويات المميزة والرائعة، هي كيكة الشوكولاتة التي نقوم بتصنيعها داخل المنزل كما يمكن أيضا أن نقوم بتناولها في كافة المناسبات السعيدة وحفلات أعياد الميلاد، والاعياد الدينيه والاسلاميه، والافراح والمواسم السعيدة، كما نقوم بتناولها مع كوب من الشاي في الصباح، كما أن تحضيرها أصبح أسهل ما يمكن عند استخدام الخلاط على الوصفة التي تناسبنا في تعبير كافة المناسبات العائلية دون أن نقوم باللجوء الى محلات لديها تكلفة عالية،

كوب كبير من اللبن السائل.

2 ملعقة من الزيت النباتي.

كوب من السكر الناعم.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو البني الغامق.

2 كوب من الدقيق .

2 بيضه ملعقه بيكنج باودر .

ملعقه فانيليا ملعقه من الزبده

كيكة الشيكولاتة في الخلاط

يمكننا أن نقوم بتحضير الكيكة السهلة والبسيطة كما يلي ولمن تجنبي عزيزتي أن تقوم بترك الصينية الكيكة في الفرن أكثر من وقتها الطبيعي :-