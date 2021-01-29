كيكة بصوص الشوكولاتة بطعم مميز وجميل من أنواع الحلويات التي نكون بحاجة لها في الكثير من المناسبات مثل أعياد الميلاد، احتفال بالأطفال بنجاحهم هي كيكة الشوكولاتة، كما أنها الطرق الصعبة التي لا يمكننا القيام بها وتعطينا النتائج المرغوب بها، وهذا ما يظنه ربات البيوت، مما يجعلهم يقومون بشرائها من الخارج بمبالغ كبيرة لتلبية احتياجاتهم، على الرغم من أن بإمكانك القيام بها بوقت قصير لا يتعدى ساعة وبمكونات اقتصادية من منزلك بودن بيض ولا حليب ولكن تمنحك طعم مميز هيا بنا لنتعرف كيف يمكنك القيام بذلك. كيكة بصوص الشوكولاتة بطعم مميز وجميل وطريقة عملها كيكة بصوص الشوكولاتة بطعم مميز وجميل وطريقة عملها نقدم لكم طريقة لتجهيز كيكة بصوص الشوكولاتة بمكونات متوفرة لديك وخطوات بسيطة تتم كالآتي: المكونات: كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب من الماء الساخن.

ملعقتين بيكنج بودر.

ملعقتين من مسحوق الكاكاو الخام.

نصف كوب من الزيت.

كوبان من السكر الأبيض. مكونات صوص الشوكولاتة: ملعقة نشا.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من السكر.

كوب ماء.

قطع فراولة أو مكسرات مجروشة كما تفضلين.

ربع كوب من الزيت النباتي. طريقة التحضير: في إناء العجن نقوم بخلط كلاً من السكر مع الزيت والكاكاو والماء الساخن وتبدأ بتشغيل العجان أو مضرب البيض أو محضر الطعام المتوفر لديك لا تدعي أي شيء يوقفك. من ثم بنخل الدقيق عدة مرات للتأكد من خروج الهواء، ونضيف الدقيق تدريجياً لإناء العجن، ويضاف له البيكنج بودر مع الاستمرار في الخلط حتى أن نحصل على قوام الكيك المرغوب به. نقوم بتحضير صينية وتبطينها بالقليل من الزيت والدقيق ونسكب بها خليط الكيك وتوضع في الفرن على درجة حرار 180 حتى تمام النضج. في هذه الأثناء نقوم بتحضير صوص الشوكولاتة من خلال وضع قدر على النار ونضع به كوب من الماء على أن يكون بارد، ومن ثم نقوم بوضع السكر والكاكاو والنشا، وتقلب المكونات معاً ومن ثم يضاف له الزيت ويقلب حتى أن يثقل الخليط ويوضع في الثلاجة قليلاً حتى يتماسك، وعندما تبرد الكيك يسكب عليها الصوص وتزين بقطع الفراولة أو المكسرات كما تفضلين. المكونات:مكونات صوص الشوكولاتة:طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة بصوص الشوكولاتة بطعم مميز وجميل وطريقة عملها بمكونات اقتصاديه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.