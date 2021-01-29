البسبوسة المكرملة طرية ومرملة أسرار البسبوسة الجاهزة بالخطوات

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البسبوسة المكرملة طرية ومرملة يوجد عدد كبير من الأشخاص حول العالم يختلفون لحبهم لنوع من الحلويات، ولكن قد يختفي هذا الاختلاف بشكل كبير، عند تناولهم البسبوسة المكرملة، واللذيذة والطرية والمرملة ف تعتبر البسبوسة هي أكثر الحلويات التي يمكن أن نقوم بتناولها في أي وقت فهي ذات طعم مميز ورائع يحبها الجميع ويجتمع عليها جميع الأسر في شهر رمضان الكريم بعد تناول وجبة الإفطار لذلك يمكننا أن نقوم لتحضير البسبوسة الرائعة من داخل المنزل بطريقة مميزة، ورائعة مثل الذي نقوم بشراء من المحلات التجارية.طريقة عمل البسبوسة
يمكن أن نقوم بتحضير البسبوسة من خلال هذه المقادير والطريقة السهلة، والبسيطة والتي يسهل علينا كثير، ولذلك يمكننا أن نقوم بتناولها بشكل مستمر، و أيضا مقاديرها البسيطة والخفيفة على المعدة تجعلنا نقوم بتحضيرها دائما.المقادير الخاصة بتصنيع البسبوسة:
- 2 كوب من السميد دقيق البسبوسة.
- نص كوب من الحليب.
- كوب من السكر.
- كوب من السمن البلدي.
- 2 ملعقة من العسل، أو يمكن استبدالها الشربات الثقيل.
- ملعقة من الفانيليا البودرة
- 2 كوب من السكر الخشن.
- كوب من المياه الفاترة.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ورشه بسيطه من الملح.
- ملعقة عسل جلوكوز.
للتزيين:
- ربع كوب من المكسرات.( إذا كان الفول السوداني أو البندق أو الفستق الحلبي او عين الجمل).
- كريز
خطوات عمل البسبوسة :
- نبدأ في احضار وعاء عميق ونضع في عسل جلوكوز و ملعقة من السكر.
- و نبدا باضافة السمنة بشكل تدريجي.
- يمكن أن نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا ولكن براحة اليدين.
- ثم نبدا باضافة كمية بسيطة من اللبن أو الزبادي ونحرص على التقليب جيدا ولكن بلطف
- نبدأ بإضافة كمية بسيطة من الفانيليا.
- عزيزتي يجب أن تقومي بتحضير صينية وضعي فيها كمية بسيطة من الزبدة.
- إضافة مزيج البسبوسة المكرملة، في هذا في صينية.
- يمكنك الآن أن تقومي بإدخال صينية البسبوسة في الفرن.
- نبدأ بإخراجه ونعمل على تزيين الصينية، من خلال وضع بعض المكسرات التي قمنا بذكرها وايضا اضافة الكريز الهائل..
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