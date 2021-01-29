البسبوسة المكرملة طرية ومرملة أسرار البسبوسة الجاهزة بالخطوات

البسبوسة المكرملة طرية ومرملة يوجد عدد كبير من الأشخاص حول العالم يختلفون لحبهم لنوع من الحلويات، ولكن قد يختفي هذا الاختلاف بشكل كبير، عند تناولهم البسبوسة المكرملة، واللذيذة والطرية والمرملة ف تعتبر البسبوسة هي أكثر الحلويات التي يمكن أن نقوم بتناولها في أي وقت فهي ذات طعم مميز ورائع يحبها الجميع ويجتمع عليها جميع الأسر في شهر رمضان الكريم بعد تناول وجبة الإفطار لذلك يمكننا أن نقوم لتحضير البسبوسة الرائعة من داخل المنزل بطريقة مميزة، ورائعة مثل الذي نقوم بشراء من المحلات التجارية.

يمكن أن نقوم بتحضير البسبوسة من خلال هذه المقادير والطريقة السهلة، والبسيطة والتي يسهل علينا كثير، ولذلك يمكننا أن نقوم بتناولها بشكل مستمر، و أيضا مقاديرها البسيطة والخفيفة على المعدة تجعلنا نقوم بتحضيرها دائما.

2 كوب من السميد دقيق البسبوسة.

نص كوب من الحليب.

كوب من السكر.

كوب من السمن البلدي.

2 ملعقة من العسل، أو يمكن استبدالها الشربات الثقيل.

ملعقة من الفانيليا البودرة

2 كوب من السكر الخشن.

كوب من المياه الفاترة.

ملعقة من عصير الليمون.

ورشه بسيطه من الملح.

ملعقة عسل جلوكوز.

للتزيين:

ربع كوب من المكسرات.( إذا كان الفول السوداني أو البندق أو الفستق الحلبي او عين الجمل).

كريز

خطوات عمل البسبوسة :