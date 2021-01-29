صبغ الشعر باللون الرمادى بمكونات سهلة واقتصادية وبطريقة ناجحة مثل صالونات التجميل

صبغ الشعر باللون الرمادى بمكونات سهلة واقتصادية وبطريقة ناجحة كنا في الماضي عندما نرغب في تغيير لون الشعر للون جديد نميل للأشقر أو البني أو الكستنائي، ولكن في هذا العصر الجديد أصبح يوجد ألوان متعددة مثل الأحمر الكاجوا أو الرمادي وغيرها من الألوان، ومن المؤكد أننا نميل لتجربتها ولدينا شغف في معرفة كيف نبدو بهذه الألوان الجديدة، وفي الوقت ذاته لا نريد الذهاب لصالونات التجميل بسبب التزاحم واتباع الإجراءات الاحترازية بالمكوث في المنزل، ونحن اليوم سوف نساعدك في توفير مكونات طبيعية تساعدك في تغيير لون الشعر للون الرمادي بمكونات بسيطة في متناول يدك بالمنزل وتمنحك نتائج أكبر صالونات التجميل جربيها الآن.

صبغ الشعر باللون الرمادى بمكونات سهلة واقتصادية وبطريقة ناجحة

يجب أن تحرصي عن تغيير لون شعرك أن تقومي بتطبيق لون مناسب للون بشرتك، فإذا كنتي سمراء فقومي باختيار اللون الفضي أما إذا كنتي بيضاء فعليكِ باللون الرمادي الغامق أفضل لكي.

إذا كنتي ترغبين في الحصول على اللون من خلال الصبغات الكيميائية لنتائج أفضل وأسرع فاحرصي على اختيار علبة صبغة باللون الذهبي وأخرى باللون الثلجي، مع إضافة عبوة من الأكسجين بتركيز 30%، أما إذا كان لون شعرك فاتح بالفعل، أما إذا كان أسود داكن أو لونه بني غامق فقومي باستخدام أكسجين 40%.

عند القيام بتطبيق الصبغة يجب الحرص على ارتداء قفازات وملابس قديمة حتى لا تتأذى بالمواد المستخدمة، ومن الممكن تطبيق القليلة من الفازلين على الجبهة وخلف الأذن وفروة الرأس حتى لا تمتص صبغة الشعر.

الحرص على تمشيط الشعر بعد تطبيق الصبغة حتى تتغلغل بين خصلات الشعر بالتساوي، وقومي بغمس أطراف الشعر في طبق الصبغة ليتوحد لونها مع لون الشعر.

طريقة صبغ الشعر في المنزل:

نقوم بمزج الصبغة مع الأكسجين وتخلط بشكل جيد ونقوم بتقسيم الشعر لقسمين ونطبق عليه الصبغة بالفرشاة الخاصة بذلك ويترك على الشعر حتى أن تحصلين على اللون المناسب مع الحرص على تغطية الشعر بورق فويل أو قبعة الاستحمام، ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو والبلسم وترطيبه بالقليل من زيت الزيتون أو جوز الهند ويترك حتى يجف.