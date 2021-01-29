أقوى وأسرع خلطة هندية في تطويل الشعر وتكثيفه ومنع تساقطه نهائياً من أول استعمال

الشعر من أهم مظاهر جمال المرأة لذا من أهم أولويات أي فتاة هو الحصول على شعر طويل وكثيف، بعيدا عن التساقط والتلف وأطراف الشعر المتهالكة، ومن أجل منع تساقط الشعر وتكثيفه وتطويله تستخدم الفتيات الهنديات وصفة مدهشة لتكثيف الشعر الخفيف، وإنبات الفراغات الموجودة في مقدمة الرأس بسرعة ليصبح الشعر طويل وقوي ولامع ، ورغم أن هذه الخلطة ليست منتشرة على مستوى العالم، ولكنها مجربة في الهند ويستخدمها الرجال والنساء هناك بشكل أسبوعي وهي صالحة لجميع شرائح العمر.

وصفة تطويل وتكثيف الشعر

تتكون تلك الخلطة المذهلة من المقادير التالية:

حبتين من الفلفل الأخضر ليس الحار.

اربع فصوص من الثوم.

كوب صغير من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت فيتامين ه‍‍.

الفلفل الأخضر رائع في تقوية جذور الشعر ويعمل علي تنشيط الدورة الدموية، مما يعزز نمو الشعر ويمنع تكسره ويعمل أيضا على زيادة لمعان الشعر ويوقف تساقطه، ويعمل الثوم كمضاد للبكتيريا ويقوي فروة الشعر ويجعل الشعر لامع وطويل وصحي، كما انه يوقف تساقطه أيضا ويُنقي بصيلات الشعر ويقويها، أما زيت الزيتون فهو مضاد طبيعي للأكسدة، يطول الشعر ويكثفه ويمنحه الفيتامينات اللازمة، وزيت فيتامين ه‍‍ يقوي ويغذي فروة الرأس ويمكن استبداله بزيت الجوجوبا أو زيت الخروع.

طريقة التحضير

يُنظف مقدار الفلفل ثم يتم تقطيعه إلى قطع صغيرة ويُترك جانبا، ثم يتم تقشير مقدار الثوم ثم يُقطع إلى قطع صغيرة أيضا، بعد ذلك يتم تحضير علبة زجاجية ثم يُضاف الفلفل المقطع والثوم المقطع أيضا، وبعد ذلك يُضاف مقدار الزيت المراد إضافته إلى العلبة، ثم يتم ملء العلبة بزيت الزيتون البكر ثم تُقفل العلبة جيدا وتُغطي بقطعة قماش اسود أو كيس اسود؛ لكي لا يتسرب الضوء إلى الخليط، وتترك العلبة في مكان جاف ومظلم لمدة 10 أيام ثم بعد ذلك يتم استخدام الخليط.

طريقة الاستخدام

قبل غسيل الشعر يتم تطبيق الوصفة بشكل أسبوعي، حيث يتم أخذ مقدار مناسب من الخليط ويتم وضعه على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف، ثم يتم عمل تدليك لفروة الرأس لمدة عشر دقائق والرأس على وضعية الركوع، وذلك لتنشيط الدورة الدموية وتحفيز هرمونات النمو في فروة الرأس، ثم يتم لف الشعر ببلاستيك غذائي ويترك لمدة ساعتين، ثم يتم غسل الشعر بمنقوع البقدونس لمحو رائحة الثوم، ثم يغسل الشعر بالشامبو والبلسم المناسب جيدا.

كما تُكثر النساء هناك في الهند من استعمال زيت السمسم لفوائده المدهشة للشعر وأيضا بسبب خفة ملمسه، حيث أنه يعمل على ترطيب الشعر وفروة الرأس مما يقلل بشكل كبير من تقصف الشعر ويحميه من التساقط الشعر، كما يساعد الشعر على الاحتفاظ بلونه الأساسي ويحارب الشيب المبكر وشيخوخة الشعر؛ وذلك لإحتوائه على العديد من الفيتامينات والأحماض الدهنية، لذا فهو يُعتبر واقيا للشعر من الكثير من العوامل الخارجية ومنها الأشعة الفوق بنفسجية كثيرة الضرر على الشعر.