5 نقاط فقط على الكريم المرطب لتفتيح البشرة كالثلج والقضاء فوراً على الهالات السوداء

تسعى كل سيدة لاستعادة نضارة وحيوية البشرة بصفة مستمرة؛ لمواجهة المؤثرات الخارجية التي تتعرض لها البشرة سواء العامل الزمني أو البيئي، كما أن أهم ما تبحث عنه كل امرأة هو الحصول على بشرة فاتحة اللون، بحيث تكون صافية خالية من العيوب والشوائب، وفي نفس الوقت تكون خالية من الهالات السوداء والبقع والتجاعيد، لذا قد توصلنا لوصفة واحدة تستطيع بكل كفاءة تحقيق جميع ما تم ذكره، لتترك البشرة مشرقة موحدة اللون خالية من التصبغات وتتمتع بالحيوية بشكل ملفت وجذاب.

وصفة تفتيح البشرة وإزالة الهالات السوداء

تعتمد الكثير من الفتيات على تلك الطريقة في كعنصر أساسي في روتين العناية بالبشرة يومياً، ويحقق بالتأكيد نتائج رائعة خاصة لمن تعاني من جفاف البشرة، وتتكون الوصفة من العناصر التالية :

نصف ملعقة صغيرة من كريم نيفيا، أو يمكن استبداله بكريم مرطب آخر مناسب.

5 نقاط من فيتامين د.

فيتامين د يعتبر من أهم الفيتامينات التي تحتاج لها البشرة صيفا وشتاءا، حيث يعتبر من أهم مضادات الأكسدة، كما يحارب بثور البشرة سواء السوداء أو البيضاء، ويساعد على شد البشرة ومحاربة التجاعيد والشيخوخة، والقضاء على الخيوط الرفيعة فى الجبهة وتحت العين ومنطقة حول الفم، كما يحتوى على مادة مسئولة عن توحيد لون البشرة والقضاء على البقع والكلف والنمش والتصبغات، حيث يصف كل الأطباء فيتامين د كعلاج لمعظم الأمراض.

طريقة التحضير

يتم وضع كمية من كريم نيفيا في راحة اليد ثم يتم إضافة الكمية المذكورة من فيتامين د، ويتم الخلط بأحد أصابع اليدين، ويمكن مضاعفة الكمية لوضعها على مناطق أخرى بالجسم، ولا يمكن تحضير الوصفة في عبوة أو دمجها بواسطة ملعقة، كما لا يمكن إضافة كمية من فيتامين د على كمية من كريم نيفيا والاحتفاظ بها لوقت الإستخدام؛ حيث أن هذه الطريقة تجعلها تفقد قيمتها ومفعولها المطلوب، كما يمكن تطبيق الوصفة على منطقة الرقبة واليدين بخلاف الوجه بكل تأكيد، ويمكن أيضا تطبيقها في المناطق الحساسة لتفتيحها أو أي منطقة في الجسم.

طريقة الاستعمال

يتم تطبيق الوصفة على جميع مناطق الوجه وتحت العينين بالإضافة إلى اليدين والرقبة، ويتم عمل حركات دائرية وتدليك حتى يتم التأكد من امتصاص البشرة للكريم، ولن تستغرق عملية تدليك البشرة وقتا كثيرا حيث نلاحظ أن البشرة تتشرب الكريم بسرعة فائقة، كما يتم تكرار الوصفة يوميا ويتم وضعه قبل الخلود للنوم، وعند الاستيقاظ يتم غسل البشرة بواسطة الغسول المناسب حسب نوع البشرة وسنلاحظ الفارق من أول استعمال، ولكنك سوف تلمسين الفارق بنفسك بعد الأسبوع الأول من استعمال تلك الطريقة، وذلك عندما تجدين بشرتك موحدة اللون نضرة خالية من التشققات والتجاعيد الت يسببها جفاف الجلد.