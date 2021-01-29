يعد طاجن المكرونة الفرن من أجمل الأطباق التي يتم تقديمها، ويمتاز بطعم لذيذ وشهي ويرجع مذاقه الجميل إلى طريقة تحضيره داخل الفرن، وتعتبر المكرونة من الأكلات التي يعشقها الكثير فلا يخلو بيت من الأشخاص الذين يعشقونها، وطرق تحضيرها كثيرة ومتنوعة فبتحضيرها يمكن صُنع أطباق كثيرة تقدم في المناسبات العائلية، ومن أفضل الطرق لتقديمها هي تحضيرها مع اللحمة المفرومة والصلصة المتبلة، وتقدم بجانب أي نوع من السلطات سواء سلطة الطحينة أوالسلطة الخضراء، فتعتبر طريقة تحضيرها لا تحتاج إلى وقت كثير ومكوناتها بسيطة، فمن خلال كيس واحد منها يمكن صنع طبق جميل ولذيذ يقدم كوجبة غداء أو عشاء، ومن خلال هذا المقال سنقدم أفضل طريقة لعمل طاجن المكرونة الفرن بالمنزل . مكونات عمل طاجن المكرونة الفرن بالمنزل مكونات عمل طاجن المكرونة الفرن بالمنزل تعتبر مكونات طبق المكرونة الفرن مكونات بسيطة ولكن تمتاز بمذاق جميل وشهي وهي كالتالي:ـ نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

كيس من المكرونة (قلم أو عادية).

بصلة كبيرة الحجم.

ملعقة من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

عصير طماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة بابريكا.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

زيت. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير طاجن المكرونة الفرن بخطوات بسيطة وهي كما يلي:ـ يتم سلق المكرونة نصف سلق أو يمكن استخدامها مباشرة بدون سلق. نضع وعاء على النار ونضيف به كمية من الزيت، ثم يضاف البصل والفلفل الأسود وبابريكا ونقلب حتي يذبل، تضاف اللحمة المفرومة ونستمر في التقليب حتي تنضج تماماً، تسكب في طبق وتصبح جاهزة للاستخدام. في نفس الوعاء نضع كمية من الزيت ويضاف الثوم، ونقلبه مع الملح حتي يأخذ اللون الذهبي، ثم يضاف الخل وعصير الطماطم وتضاف الكزبرة الجافة ونقلب، نترك الصلصة على النار حتي تغلي قليلا ًثم ترفع من النار. طريقة إعداد طاجن المكرونة يستخدم طبق حراري أو طاجن متوسط الحجم توضع اللحمة المفرومة أسفله، ثم توضع كمية المكرونة المستخدمة وتضاف الصلصة على الوجه، ثم يدخل الميكرويف على درجة حرارة 200 درجة مئوية ويغطي بورق الألومنيوم، ويترك لمدة 20 دقيقة ثم نخرجه ثم يقلب على طبق التقديم ويمكن تزينه بالكزبرة الخضراء، ويقدم بالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل طاجن المكرونة الفرن بالمنزل بطريقة أحلى من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.