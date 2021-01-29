أقوى بروتين طبيعي لتنعيم الشعر في المنزل وفى خلال ساعة واحدة يصبح شعرك كالحرير

هذه الوصفة تستخدم لتنعيم الشعر الخشن الجاف وبسرعة كبيرة جدا نجد أن الشعر أصبح كالحرير، وبناء على تجارب العديد من الفتيات لا يوجد وصفة طبيعية أفضل من تلك الوصفة لفرد وتنعيم الشعر، وسنجد أن تلك الوصفة تعطينا نتائج كاستخدام البروتين والكرياتين ولكن يجب الاستمرار عليها وتكرارها كل فترة، ومكونات تلك الوصفة سهلة وطريقة تحضيرها بسيطة وهي في العموم غير مُكلفة على الإطلاق، يتم استخدامها مرة واحدة في الأسبوع وتوضع على الشعر لمدة ساعة واحدة فقط، لذا فهي أيضا غير مرهقة للشعر ولا تضره على الإطلاق.

تنعيم وفرد الشعر بمكونات بسيطة

طريقة تحضير تلك الوصفة هي بسيطة للغاية وفيها نضع عدد 1 بيضة كاملة ونقوم بخلطها جيدا ثم نضع معها نصف كوب من الزبادي ويتم خلطهم سويا , ومن المهم بعد الخلط أن نتأكد من عدم وجود تكتُل في الخليط وان يكون ناعما املس , ثم نضع علي الخليط 5 ملاعق مايونيز صغيرة ثم نضيف 7 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون ونقوم بعد ذلك بالخلط جيدا حتى تمام تجانس الزيت مع الخليط وحتى نجد أن قوام الخليط أصبح كريمي تماما مثل ملمس حمام الكريم.

كريقة استخدام وصفة فرد الشعر

قبل أن نبدأ في استخدام الوصفة يجب أن نقوم بغسل الشعر وتنظيفه جيدا بالماء والشامبو , ونقوم بعدها بتمشيط الشعر جيدا فمن المهم ألا يوجد أي تشابُك في الشعر , ويتم توزيع الخليط بأكمله على الشعر خُصلة تلو الأخرى ونحاول أن نزيد من الخلطة في الأماكن التي يوجد بها تلف والأماكن الأمامية من الشعر , وإذا كان الشعر طويل يمكن مضاعفة الكمية بالكامل وليس مكون واحد أو اثنين من الوصفة.

وبعد وضع الوصفة على الشعر نجلب وعاء أو كيس بلاستيكي ونقوم بلف الشعر جيدا ونتركه لمده حوالى ساعة , وبعد ذلك يتم غسل الشعر بماء دافئ باستخدام القليل من الشامبو أو بماء دافئ فقط ولكن الشامبو يُستخدم للتخلص من رائحة البيض , وبعد ذلك سوف نجد أن الشعر أصبح ناعم ورائع ولكن يجب استخدام أي نوع من كريمات الشعر بعد ذلك له رائحة نفاذة قوية مثل كريم بالمرز أو هير كود ويستخدم للشعر الجاف .

يمكن تكرار تلك الوصفة أسبوعيا مرة أو مرتين وسوف نجد نتيجة أكثر من رائعة لا تختلف كثيرا عن استخدام البروتين والكرياتين بل تتميز بانها وصفة طبيعية لا تؤثر سلبا علي الشعر علي المدى القريب أو البعيد , حيث تزيد تلك الوصفة من طول الشعر وتمنع تساقطه وتزيد نعومته لان كل مكوناته طبيعيه ومفيدة جدا للشعر على عكس البروتين والكرياتين الذي يتكون كل منهما من مكونات صناعية تضر الشعر علي المدي البعيد.

تطويل وتكثيف الشعر

إذا كنت ترغبين في زيادة طول شعرك بسرعة كبيرة، وإذا كنت تريدين زيادة في كثافة وسمك شعرك في وقت قصير، إذن فيجب عليك إحضار زجاجتين من الشامبو الخاص بك ويفضل من النوع الطبي، ثم إضافة ملعقتين كبيرتين من البن في زجاجة، وفي الزجاجة الأخرى يتم إضافة ملعقة من الملح الأبيض الناعم، ويتم غسل الشعر بكل نوع مرة في الأسبوع، أيضا يمكنك استخدام مطحون أعشاب الكركديه وإكليل الجبل والزعتر من العطار وإضافته إلى الشامبو، ويتم استعمال هذا الغسول مرتين في الأسبوع، وذلك مع الاستغناء عن استعمال الملح في الشامبو والاكتفاء فقط باستعماله مع الشامبو المضاف إليه البن.