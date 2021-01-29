كيكة البرتقال الهشة الخفيفة بمكونات بسيطة للحصول على طعم شهي

تعد أشهر الأشياء من فئة أصناف المعجنات والمرغوبة بإستمرار هي الكيك حتى أنه يتوافر في مختلف الدول العربية والغربية باعتباره شئ أساسي يتم الإقبال عليها وبما أن الكيك شئ منتشر في معظم البلاد لذا فهو من أكثر الأشياء التي يتم الإبداع في طريقة تحضيرها بإدخال مكونات جديدة لها ومن أشهر الكيك الذي يفضله الكثير من الأشخاص هو كيك البرتقال وللحصول على طريقة التحضير يمكنك متابعة السطور التالية.

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة

يتميز البرتقال بلون ورائحة ونكهة مميزة وينتشر في فصل الشتاء ويتم تناوله بإستمرار كما يمكن تحويله إلي عصير البرتقال اللذيذ وبسبب كثرة البرتقال في تلك الفترة وخضوع الجميع سواء طلاب أو فئات مختلفة إلي الإلتزام بالمنزل في تلك الفترة.

مكونات كيك البرتقال:

كأس ونصف من دقيق المعجنات.

كأس من عصير البرتقال الطازج.

كأس سكر أبيض.

ثلاث وحدات من البيض متوسط الحجم.

ملعقة من مسحوق البيكنج باودر.

نصف كأس من الزيت النباتي.

نصف ملعقة من الفانيليا.

نصف ملعقة من الملح.

قبل البدء في عجن المكونات يجب تسخين الفرن أولاً على درجة حرارة متوسطة. نحضر المضرب الكهربائي ونضع كلاً من السكر والبيض معاً. ثم نشغل المضرب لمدة خمسة عشر دقيقة مثلا حتى يعلو خليط البيض ويصبح هش ويذوب السكر. ثم نضع الزيت بالتدريج ويمكن إستبدال الزيت بالزبدة. ثم نضع عصير البرتقال ونقوم بتشغيل المضرب مرة أخري ونضع باقي المكونات من البيكنج باودر والملح والفانيليا والدقيق على فترات ونقوم بالعجن يدوياً حتى لا تصبح العجينة كتلة واحدة. ثم نحضر صينية صغيرة دائرية ونضع بها ورق زبدة أو ملعقة من الزيت حتى لا تلتصق. ثم نضع الخليط في الفرن لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى تمام النضج يتم إخراج الكيكة من الفرن وتقديمها بعد أن تصبح بارده للتمتع بمذاق شهي.

طريقة التحضير