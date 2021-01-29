أسرع خلطة طبية طبيعية للتبييض فريدة من نوعها تستخدم ليلاُ لتفتيح البشرة بشكل دائم

إليكِ سيدتي وصفة رائعة لتفتيح البشرة مجربة ومضمونة مائة بالمائة، وهي عبارة عن خلطة كريم طبي من الصيدلية مضاف إليه بعض العناصر الطبيعية المضادة للأكسدة والممتازة في تفتيح وترطيب البشرة، هذا الكريم يستخدم ليلا قبل النوم بشكل يومي ولن تحتاجي لوضع أي مساحيق تجميل، حيث يعمل على تفتيح وتبييض البشرة، وشد الوجه وإزالة التجاعيد والخطوط التعبيرية وعلامات التقدم في السن، وعند غسل الوجه في الصباح ستفاجئي ببشرة صافية ونضرة خالية من البقع الداكنة وتشع شباباً وحيوية.

وصفات تفتيح وتبييض البشرة وتجديد شبابها

تتكون هذه الخلطة الفريدة من العناصر التالية:

2 ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.

ملعقة كبيرة من نشاء الذرة.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو ويمكنك استبداله بزيت الخيار أو زيت الورد.

القليل من عصير الليمون الحامض ويمكنك استبداله بعصير البرتقال.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار كريم نيفيا ثم يضاف مقدار كلا من نشاء الذرة، زيت اللوز الحلو والقليل من عصير الليمون، ثم يتم مزج المكونات جيدا ليتم الحصول على مزيج كريمي، يوضع الخليط في علبة زجاجية وتغلق ويتم حفظها في الثلاجة لحين الاستخدام، يُستخدم الكريم ليلا على بشرة نظيفة خالية من أي مكياج أو شوائب، توضع طبقة رقيقة من الكريم على الوجه بالكامل وعلى الرقبة أيضا ويتم عمل مساج حتى تتشرب البشرة الكريم، ثم يُترك الكريم ليلة كاملة وفي الصباح يُغسل الوجه بالغسول اليومي الخاص بك ثم رطبي البشرة بعد ذلك.

وصفة أخرى طبية لتفتيح البشرة

تتكون الوصفة من المكونات التالية:

ملعقتين كبيرتين من كريم نيفيا.

ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

القليل من عصير الليمون الحامض.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار كريم نيفيا ويضاف أيضا مقدار الحليب المجفف والقليل من عصير الليمون، ثم يتم خلط المكونات جيدا ليتم الحصول على قوام كريمي متجانس، ويُستخدم الكريم قبل النوم يوميا على بشرة نظيفة ثم يُدهن على الوجه والرقبة ويترك حتى الصباح، وفي الصباح يُغسل الوجه بالغسول اليومي ثم قومي بترطيب البشرة.

ملعقتين كبيرتين من نشاء الذرة.

ماء ساخن.

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان أو الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

القليل من عصير البرتقال الطازج.

طريقة التحضير والاستخدام

وصفة ثالثة طبيعية 100% لتفتيح البشرة

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف اليه مقدار نشاء الذرة، ثم يُضاف حوالي ربع كوب صغير من الماء الساخن بالتدريج مع التقليب؛ حتى لا يتم تكوين تكتلات للحصول على قوام كريمي خفيف، ثم يُضاف مقدار دقيق الشوفان ثم يتم المزج مرة أخرى ثم يُضاف مقدار الحليب المجفف وعصير الليمون ويتم التقليب مرة أخيرة حتى الحصول على قوام كريمي متجانس، ويُطبق هذا الكريم الطبيعي على بشرة نظيفة على الوجه بالكامل، ويتم عمل مساج حتي تتشرب البشرة الكريم، ثم يُترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة قبل غسل الوجه بالماء ، يتم حفظ الكريم في علبة زجاجية وتوضع في الثلاجة لحين الاستخدام.

وحتى تستطيعين الحصول على وجه أفتح بدرجتين على الأقل في أسبوعين فقط بدون كريمات، اخلطي حبة طازجة من الطماطم الجامدة في الخلاط الكهربائي وضعيها في وعاء واضيفي إليها ملعقة من السكر ومثلها من العسل الأبيض، بعد تقليب المكونات افركي وجهك بالخليط لمدة 3 دقائق واتركيه على وجهك لمدة 20 دقيقة على الأقل ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم بالماء البارد ثم مرري قطعة من الثلج على بشرتك لغلق المسامات.