كرواسون الشوكولاته بالعجينة السحرية المورقة سريعة التحضير

طريقة تحضير الكرواسون بالشوكولاتة، يعتبر الكرواسون من أكثر المأكولات التي يفضلها الكثيرين نظراً لمذاقها الجيد ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة فهي غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكرواسون بالشوكولاتة. مكونات الكرواسون بالشوكولاته: أربعة كؤوس من الدقيق.

نصف كأس من المياه.

صف كأس من الحليب.

ربع كأس من الحليب.

ملعقتان من الملح.

ثلاثة ملاعق من الزبدة.

بيضة.

كأس وربع من الزبدة.

بيضة.

لوحان من الشوكولاتة.

كيس من الخميرة. خطوات تحضير الكرواسون بالشوكولاتة: مكونات الكرواسون بالشوكولاته:خطوات تحضير الكرواسون بالشوكولاتة: القيام بإحضار إناء ويتم وضع فيه الدقيق مع ثلاثة ملاعق من الزبدة والحليب والسكر والمياه والخميرة ويتم خلط المكونات مع بعضها البعض. بعد ما يتم تحضير العجينة يتم نقلها إلى إناء نظيف ويتم البدء في العجن وبعد ذلك يتم تشكيلها على هيئة كرات وتغطيتها بكيس من البلاستيك وتركها في الثلاجة. فرد قطعة من الزبدة فورق الورق الزبدة ويتم وضع طبقة من الورق أيضاً ويتم تشكيلها على هيئة مستطيل. القيام بنقله إلى الثلاجة وبعد ذلك يتم إخراجها من الثلاجة ويتم وضعه طبقة من الزبدة في منتصف العجينة ويتم إغلاق جوانب العجينة فوق الزبدة ووضعها في الثلاجة لمدة ساعة. يتم إخراجها من الثلاجة وفردها بالشوبك ويتم وضعها في الثلاجة مرة أخرى. يتم إخراج العجينة من الثلاجة وتقطيعها. يتم وضع الشوكولاتة على الحافة وبعد ذلك يتم لف العجينة وغلقها بشكل محكم. إحضار صينية الخبز المبطنة بورق الزبدة ويتم مسح وجه الكراوسون بالبيض وتركها في الصينية في مكان دافئ وبعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة عشرة دقائق.

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