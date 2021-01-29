الكبدة الإسكندراني المشطشطة اعرفي تكات كبدة عربيات الشارع والريحة تقلب الدنيا

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني المشطشطة، تعتبر الكبدة الإسكندراني من أكثر المأكولات التي يفضلها الكثيرين نظراً لمذاقها الجيد وسرعة تحضيرها ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني، كما سنحضر سلطة الطحينة بكل سهولة ليتم تقديمها بجوار طبق الكبدة الإسكندراني المشطشطة. المكونات: كبدة ويتم تقطيعها إلى قطع صغيرة .

ثوم مفروم.

زيت.

فلفل أخضر.

فلفل أسود.

ملح.

خل.

عصير ليمون.

ربع ملعقة من الكزبرة.

كمية من الكمون. خطوات تحضير الكبدة الإسكندراني: القيام بإحضار إناء ويتم رفعه على النار لحين أن يسخن وبشكل جيد ويتم وضع كمية من الزيت وتركه جانباً لحين أن يسخن. وبعد ذلك يتم وضع التوابل لحين أن يصفر لونه ومن ثم يتم إضافة الثوم المفروم ويتم التقليب بصورة جيدة. يتم إضافة شرائح الكبدة وبعد ذلك يتم وضع الخل فوقها ويتم التقليب بصورة جيدة لحين أن تبدأ في النضج. القيام بتقطيع الفلفل الرومي والحامي ويتم وضعهم على الكبدة ويتم التقليب جيداً. وبعد ذلك يتم إضافة عصير الليمون للكبدة أثناء التقديم، كما يمكن تقديم الطحينة بجوار الكبدة. تعرف على أهمية تناول الكبدة: المكونات:خطوات تحضير الكبدة الإسكندراني:تعرف على أهمية تناول الكبدة: يوجد للكبدة الكثير من الفوائد التي أهمها: تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد الذي يعتبر مفيد للغاية لجسم الإنسان يؤدي الكثير من الوظائف للجسم ويساعد على نقل الأكسجين. تحتوي الكبدة على نسبة من الفيتامينات كـ فيتامين أ وفيتامين ب. تعمل على تحسين حالة المصابين بمرض الكبد ويعمل على تعزيز وظائف الكبد. طريقة تحضير سلطة الطحينة: طريقة تحضير سلطة الطحينة: يمكن تحضير سلطة الطحينة بجوار الكبدة الإسكندراني وطريقتها لا تأخذ وقت طويل في تحضيرها سوا الخل والليمون. مكونات سلطة الطحينة: 100 جرام من الطحينة الخام.

ملعقة من الخل.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة من عصير الليمون.

ملح، شطة، كمون. طريقة تحضير الطحينة: ضعي الطحينة في طبق عميق، وعليه الحليب وقلبيه جيدا، ثم ضعي باقي المكونات عصير الليمون. ملح، شطة، كمون، واخلطيهم جيدا حتى يتم عمل السلطة بشكل جيدا، ويتم تقديمها بجوار الكبدة الإسكندراني والخبز، وبالهنا والشفاء. طريقة تحضير الكبدة المشوية: مكونات سلطة الطحينة:طريقة تحضير الطحينة:طريقة تحضير الكبدة المشوية: تعتبر الكبدة المشوية من أكثر الأطعمة التي تقدم لمن يتبع نظام غذائي خاص في الرجيم، لذا سنحضر سويا طريقة تحضير الكبدة المشوية في المنزل بابسط المكونات. مكونات ومقادير الكبدة المشوية: نصف كيلو من الكبدة الشرائح.

عصير ليمون.

ثلاثة ملاعق صغيرة من الخل.

ملح، شطة، كمون، كزبرة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. مكونات ومقادير الكبدة المشوية:

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