أحلى كيك شوكولاته بصوص ناعم لامع انسيابي لا تفوتك تلك الوصفة سهلة وسريعة

طريقة أحلى كيك شوكولاته يحضر في المنزل بدلا من شراءها من المحلات بالخارج فيمكنك الآن تحضر كيكة شوكولاته بصوص الشوكولاته والكريمة الرائع لن تفرقيها من طعم وشكل كيك الحلواني، فيوجد الكثير من أنواع الكيك التي تشتهر بها المحلات بالكثير من الشكل والنكهات المختلفة وتقدم كوجبة خفيفة في الصباح أو نوع من أنواع التسلية في المساء ومليئة بالكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تفيد الجسم، وتمد كيكة الشوكولاته الجسم بالطاقة لممارسة الأنشطة المختلفة وسنقدمها اليوم بطريقة أحلى كيك شوكولاته لذيذ بالمنزل.

مكونات كيك شوكولاته لذيذة شهية

من أسهل وألذ أنواع الكيك التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم فإن الشوكولاته لها خاصة بمنح الجسم درجة الحرارة وتدفئة عالية.

2 كوب دقيق أبيض. كوب ونصف سكر ناعم أبيض. نصف كوب من زيت الذرة. كوب وربع من الحليب كامل الدسم. 2 بيضة بحرارة الغرفة. 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ملعقة كبيرة فانليلا. رشة صغيرة ملح.

قبل بدء عمل الكيك قومي بتشغيل الفرن وتسخينه على درجة حرارة عالية لحين تجهيز مزيج الكيك.

في وعاء عميق كبير يتم نخل الدقيق مع الملح والبيكنج باودر، ثم يضاف السكر إلى الزيت ويمزجوا مع بعضهم جيدا.

حتى يذوب السكر ويكون مثل الكريمة ويضاف عليها الحليب، ثم قومي بخلط الخليط السابق الذي تم اضافة له اللبن إلى الدقيق والملح والبيكنج باودر.

ثم انخلي الكاكاو وضيفيه إلى المزيج مع البيض ثم امزجيهم جيدا معا حتى يتجانسوا ويكون مزيج كيك كريمي.

اسكبي الخليط المتجانس في قالب الخبز بعد دهنها بالسمنة ورش عليها القليل من الكاكاو حتى لا تلتصق به الكيك.

ثم قومي بوضع الكيك في فرن ساخن لمدة ما بين 30 إلى 35 دقيقة، وتقدم بعد أن تخرج من الفرن وتكون باردة.

خطوات وطريقة عمل كيك شوكولاته بصوص الشوكلاته

نصف كوب قشطة. نصف كوب ماء. رشة ملح. 230 جرام من الشوكولاته المبشورة الداكنة. 2 ملعقة كبيرة طعام من زبدة غير مالحة.

على نار متوسطة الحرارة قومي بتسخين الماء مع القشطة والملح.

ومزيج كل مكونات مع بعضها حتى تصل لدرجة الغليان، ثم يزال القدر من على النار في تلك اللحظة.

ويضاف الشوكلاته مع الزبدة ويقلب مكونات مع بعضها ثم يرجع القدر مرة أخرى على النار حتى تتماسك الصوص وتكون سميكة.

مكونات صوص شوكولاته لتزيين الكيكطريقة تحضير صوص شوكولاته الكيك