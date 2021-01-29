كيك الزبادي بالكراميل اللذيذ حضريها بسرعة في الخلاط والطعم روعة

طريقة تحضير كيك الزبادي بالكراميل، يعتبر كيك الزبادي من أهم المكونات التي يتم استخدامها في تحضير الكيك وترغب الكثير من السيدات في التعرف على الطريقة الصحيحة لتحضير الكيك بالزبادي وهذا ما سنقدمه إليكم في السطور الآتية. مكونات الكيك بالزبادي: كأسان من الدقيق.

كأس من السكر.

أربعة حبات من البيض.

رشة من الفانيليا.

زبادي.

نصف كأس من الزيت.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون. مكونات تحضير صوص الكراميل: كأس من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة من المياه.

علبة كبيرة من القشطة. خطوات تحضير الكيك زبادي بالكراميل: مكونات الكيك بالزبادي:مكونات تحضير صوص الكراميل:خطوات تحضير الكيك زبادي بالكراميل: في بداية الأمر يتم تسخين الفرن على درجة حرارة عالية قبل أن يتم تحضير الكيك بعد ذلك يتم دهن قالب الكيك بكمية من الزيت مع رشة من الدقيق. القيام بنخل الدقيق بصورة جيدة مع باقي المكونات الجافة المكونة من البيكنج بودر والملح ويتم تركه جانباً لحين أن يتم تحضير الكيك. القيام بإحضار إناء عميق ويتم خلط كلاً من السكر والبيض والفانيليا بالاعتماد على المضرب الكهربائي وتركه لمدة ثلاثة دقائق. يتم إضافة كلاً من الزبادي والزيت وخلطهم جيداً مع بعضهم البعض ويتم إضافة المكونات السائلة إلى باقي المكونات الجافة ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض. يتم وضع الخليط في قالب الكيك المدهون والمرشوش بالدقيق وبعد ذلك يتم تسخين الفرن جيداً ثم إدخال الصينية في الفرن لحين أن تنضج. يتم تركها لمدة نصف ساعة لحين أن تنضج. إما بالنسبة لصوص التوفي يتم وضع علبة القشطة في مياه ساخنة لحين أن تصبح القشطة دافئة. يتم رفع إناء على النار ويتم وضع كلاً من السكر والمياه على النار وتركه لحين أن يتكرمل. إضافة الزبدة والفانيليا وغلق النار ثم إضافة القشطة والتقليب بصورة مستمرة. يتم وضع الصوص على الكيك وتزينه تبعاً للرغبة.

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