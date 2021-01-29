التخلص من الرؤوس السوداء من الأنف والوجه باستخدام بعض الوصفات المنزلية

التخلص من الرؤوس السوداء هو أمر يهم جميع الفتيات والسيدات اللاتي يعانين من ظهور هذه الرؤوس السوداء في الأنف والوجه مما يسبب الكثير من الإزعاج، كما يسبب الشعور بعدم الثقة في النفس، و البثور السوداء تظهر في الوجه والأنف بسبب تزايد أعداد الخلايا الميتة علي سطح البشرة وعدم التخلص منها بشكل مستمر وبالطريقة المناسبة، كما تزداد مشكلة البثور السوداء علي سطح البشرة بسبب تكاثر خلايا الزهم “sebum” والتي تتزايد بسبب الإجهاد وزيادة المؤثرات الخارجية التي تسبب إرهاق البشرة، وتزايد خلايا الزهم يعمل علي سد خلايا البشرة وبمجرد تعرض البشرة للهواء تتأكسد هذه الخلايا وتظهر علي هيئة بثور سوداء في اكثر المناطق الدهنية في البشرة مثل الأنف و الوجه و الذقن و الجبين أو ما يعرف بمنطقة T- ZONE.

التخلص من الرؤوس السوداء

1– إزالة البثور السوداء عن طريق العسل و القرفة

من خلال المقال يمكنك معرفة طرق العناية بالبشرة الدهنية، من المعروف أن العسل الطبيعي من أفضل المضادات الحيوية للبشرة وهو من اهم الوصفات الطبيعية التي تساعد الفتيات و السيدات من التخلص من البثور السوداء، ويتم وضع ملعقة كبيرة من العسل النقي مع نصف ملعقة من القرفة المطحونة ويتم تقليبهم بشكل جيد ويتم تدليل البشرة طريقة دائرية رقيقة في منطقة T- ZONE ويتم فرك هذه المنطقة لمدة خمس دقائق ثم يتم غسل البشرة بالماء الدافئ.

2-ازلة الرؤوس عن طرق بيكربونات الصودا

من خلال المقال يمكنك معرفة أفضل كريم كولاجين للبشرة، أما عن بيكربونات الصودا فلا تندهشي كثيراُ عزيزتي القارئة فبيكربونات الصودا من الطرق التي تم استخدامها قديماً للتخلص من البثور السوداء حيث يتم إضافة بعض قطرات من الماء إلي ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا ويتم وضع الخليط علي البشرة بمع التدليك بحركة دائرية علي المناطق التي توجد بها البثور.

3– إزاله الرؤوس باستخدام الليمون

عصير الليمون له أهمية كبيرة في التخلص من الخلايا الميتة والرؤوس السوداء فيمكن استخدام نصف ليمونه ويتم تدليك البشرة بها وخاصة المناطق السوداء في البشرة قبل النوم مباشرةً.

4– ماسك اللبن مع النعناع

يتم وضع ملعقة كبيرة من اللبن مع ملعقتين من عصير النعناع مع التقليب جيداً ثم يتم وضع الماسك علي البشرة لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد ، وهذا القناع أيضا يسبب نضارة ونعومة للبشرة .

التخلص من الرؤوس السوداء

بعد الحديث عن طرق إزالة البثور السوداء يمكننا من خلال هذا المقال معرقة طرق الوقاية من ظهور هذه البثور وهي كالتالي: