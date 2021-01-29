حضري كيكة السبع ملاعق الهشة في الخلاط ب2 بيضة فقط وبمكونات اقتصادية

تعد كيكة السبع ملاعق من ألذ وأطعم أنواع الكيك، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، حضريها في الخلاط للحصول على كيك هش وطري واطعم مذاق، حيث تعد الكيكه عامة من أفضل أنواع الحلويات المشهورة، تحضر في المنزل بجميع الطرق وبجميع الحشوات، تفننت ربة المنزل في تحضيرها بسهوله تامه، مثل كيكة القهوة، كيكة البرتقال، كيكة الشيكولاته، كيكة النسكافيه، وأصبحت تقدمها لعائلتها في الحفلات والمناسبات وأعياد الميلاد بكثرة، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة كيكة السبع ملاعق السريعة والهشة في الخلاط.

تعد كيكة السبع ملاعق من أسهل طرق تحضير الكيك، تحضر في المنزل بجميع الحشوات يمكن تحضيرها خلال عشر دقائق فقط، لأن تحضير سهل ولا يحتاج لمجهود كبير، ومكوناتها على قد الإيد.

2 بيضة.

7 ملاعق كبيرة حليب.

7 ملاعق كبيرة دقيق.

7 ملاعق كبيرة زيت.

7 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة خل.

2 ملعقة من الكاكاو البودر الخام.

رشة ملح.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

4 أكياس من كريم شانتيه.

كوب حليب بارد.

70 جرام من الشوكولاته الذائبة في حمام مائي.

ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

يحضر الخلاط الكهربائي ويوضع فيه البيض والسكر والزيت والفانيليا والخل والحليب، ثم يتم خلطهم جيداً في الخلاط الكهربائي.

يصب الخليط في إناء كبير ويوضع عليه الدقيق بعد نخله، ويوضع عليه الكاكاو البودر، ورشة الملح والبيكنج بودر، ثم تخلط المكونات معاً جيداً مع الخليط الكيكة السائل، حتى يصبح خليطاً هشاً.

يحضر صينية فرن مدهونة بالسمن ورشة قليلة من الدقيق، ثم يصب فيها خليط الكيك.

تدخل الصينية الفرن وهو ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة نصف ساعة.

تخرج الكيك ويعمل بعض الثقوب فيها ثم تسقى بنصف كوب من الماء الدافئ المذاب فيه ملعقة من القهوة.

تزين الكيكة بالكريمة وتقطع ثم تقدم.