طريقة عمل لافا كيك بالنوتيلا بالمنزل، لافا كيك من الحلويات الغربية المشهورة في نيويورك، المتعارف عليها ذات مذاق لذيذ وشهى يعشق الجميع ويفضله طعمة ويرغبون في تناوله دائما، اصبح من السهل اليوم أن نصنع افضل الحلويات الغربية والشرقية بالمنزل.

نوتيلا لافا كيك، ألشكولاته ونوتيلا هي عشق جميع الأطفال والكبار أيضا، ودائما يرغبون في تناول الحلويات بالنوتيلا، وشرائها من المحلات، ويصعب الأمر اليوم شاء الحلويات من الخارج لضمان صحة وسلامة أطفالنا، اليوم وعبر موقع ثقفنا نقدم افضل طريقة لعمل كيك نوتيلا بالممنزل.

نوتيلا لافا كيك بالمنزل

لكل عشاق الحلويات والمذاق المميز لشكولاته وصفة جديدة بطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة يمكن تحضيرها بالمنزل بخطوات ومقادير محددة ونقم اجمل الحلويات المصنعة بالمنزل بطريقة صحية نقدم أولا.

مقادير نوتيلا لافا كيك

نص كوب من الدقيق. ربع كوب من السكر البودرة. عدد تلت كوب من الزبدة. عدد3 بيضات. فانليا. نوتيلا. 600 جرام من ألشكولاته خام.

أول خطوة يجب أن نقوم بعمل حمام بخار لشكولاته الخام، أو نضعها مع معلقة زبدة في الميكرويف.

بعد أن تصبح جاهزة نضيف أليها معلقة من النوتيلا.

ثانيا نقوم بتحضير وعاء عميق نقوم بوضع عدد ال3 بيضات ونضيف اليهم الفانليا+السكر ونقوم بالضرب جيدا حتى يصبح القوام كريمي.

ثم نقوم بإضافة مقدار الدقيق إلى الخليط الكريمي، ثم نضيف ألشكولاته.

ثم نبدأ في تحضير قالب لوضع ألكيك بالفرن طاجن فخار.

نقوم بوضع زبدة اسفل الطاجن ثم نضع رش من الكاكاو.

ثم نضع مقدار من خليط الكيك ثم نضع فى النصف الطاجن معلقة من النوتيلا، ثم نضع باقي الخليط.

نضع في الفرن على درجة حرارة توصل 200 لمدة ربع ساعة.

ويقدم افضل لافا كيك نوتيلا بالمنزل.

طريقة تحضير لافا كيك نوتيلا

يمكن التنوع في تقديم الحلويات لأطفالنا في المنزل ونستبدلها بالحلويات المصنعة الجاهزة من المحلات المضاف أليها مواد مضرة بصحة أطفالنا وأفراد أسرتنا ويمكن تحضير البراونيز بالمنزل، وكيك ويقدم على وجبة الفطار مع كوب من الشاي، وكما يمكن التنوع في تقديم الحلويات والتنوع في المناسبات الخاصة، مولتن كيك نوتيلا، من افضل الحلويات التي يمكن أن تقدم في المناسبات.