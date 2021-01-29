الثوم كما له من فوائد عظيمة له أيضا أخطار جسيمة عند الاسراف في استخدامه أو بدون الاحتياطات اللازمة

أضرار الثوم على الريق، الثوم يعتبر من أكثر النباتات العشبية التي تعالج الكثير من الأمراض، وله من الخصائص الدوائية والعلاجية ما لا يمكن حصره، ومن المطلوب أن يتم تناول الثوم في مكونات غذاءنا اليومي، وأيضا يدخل كعامل أساسي في العديد من الخلطات العلاجية وحتى التجميلية؛ ولكن أثناء تناوله قبل الإفطار بدون حذر، أو بدون حساب كميات محددة يمكن أن يسبب أضرار كبيرة لجسم الإنسان، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال أضرار تناول الثوم على الريق.

أضرار تناول الثوم على الريق

تبين أن الإفراط في تناول الثوم قبل الإفطار، قد يسبب العديد من المشاكل لمن يتناوله، فقد يسبب الشعور بالقيء والغثيان، ويسبب انتفاخ القولون العصبي، ويسبب عصر هضم شديد، ويسبب التهابات بجدار المعدة، ويسبب نزيف حاد، خاصة للأشخاص الذين يعانون من تخثر الدم.

ويسبب ظهور رائحة غير مرغوب بها بالفم، ويسبب رائحة عرق كريهة، ويسبب صداع شديد، ويزيد من تعرق الجسم بشكل غير طبيعي، ويقلل من إفراز الأنسولين بالجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بغيبوبة سكر مفاجأة، خاصو لمرضى السكر.

مخاطر تناول الثوم على معدة فارغة

ويزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد، لأنه يزيد من السموم بالدم، ويسبب تلف للأنسجة، ويزيد من خطر الإصابة بمرض الأكزيما، ويسبب التهابات بالجلد، وتهيج شديد بالبشرة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة، وقد يسبب الموت المفاجئ للأطفال إذا قاموا بتناوله، ويسبب مشاكل كبيرة للمرأة الحامل، ويسبب إسهال مزمن، ويسبب لبعض الأشخاص الشعور بتوتر شديد، لذلك يجب أخذ الثوم بكميات محددة، والذهاب إلى الطبيب المختص لكي تعرف حالتك الصحية، وهل يجوز تناول الثوم أو لا يجوز تناوله، لتتجنب تلك المخاطر.