طريقة عمل قرص العجوة الطرية في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة

يعد قرص العجوة ، من المعجنات الطرية الخفيفة التي يقبل عليها الناس، لأنها سريعة الهضم ويمكن تناولها على الإفطار، كما يوجد بها عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، حيث أن أساس مكونها العجوة التي تمد الجسم بالطاقة، وتساعد على علاج الاكتئاب والقلق والتوتر، وتساعد أيضاً على تخفيف الإمساك والانتفاخ وتعالج الأنيميا، وهى وجبة متكاملة يوجد بها كل العناصر الغذائية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل قرص العجوة اللذيذة، التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة. مكونات قرص العجوة الطرية ثلاث أكواب من الدقيق. رشة ملح. ملعقة من الخميرة الفورية. ملعقة من السكر. نصف كوب من السمنة. كوب من الحليب للعجن. عجوة بلح للحشو. كوب من السمسم المحمص. مكونات قرص العجوة الطرية طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير قرص العجوة بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار طبق كبير ثم نضع الدقيق والملح والسمسم وملعقة الخميرة ونقلبهم جيداً.

نقوم بإضافة السمنة والحليب والماء بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة القوام.

نقوم بتغطية العجين بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تتخمر.

بعد أن يتم تخمير العجين نقوم بتقطيع العجين على شكل مستطيل.

نقوم بوضع قطع العجوة فوق المستطيل ثم نغلقها من الجانبين ثم نضعها في صينية مدهونة.

نستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من العجين كله، ثم نقوم بدهن القرص بالماء والسكر، ثم نرشها بالسمسم ونتركها ترتاح، وتختمر ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة.

بعد أن يتحمر لونها نخرجها من الفرن ونقدمها ساخنة. طريقة عمل العجوة في المنزل يتم صنع العجوة بمكونات بسيطة لحشو القرص وهى كما يلي:- نقوم بوضع البلح الخالي من النواة في طاسة كبيرة ونضعها على النار، ثم نقوم بإضافة القليل من الماء ونتركها على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتماسك التمر ويصبح مثل العجينة. نقوم بإضافة السمنة والقرفة ونقلبهم جيداً، ثم نرفع الطاسة من على النار ونتركها حتى تبرد. نقوم بوضع العجوة في الثلاجة حتى تتماسك لحين الاستخدام.

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