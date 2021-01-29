كيكة شكولاته لايت كيكة صحية بالشوفان بدون دهون و الطعم ولا أروع -نادية السيد

كيكة شكولاته لايت هي كيكة يمكن أن يتم إعدادها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، ومن المعروف أن كيكة الشوكولاتة من أشهر ألذ الحلويات الفرنسية الغنية بصوص الشكولاتة والمحببة لدي الأطفال و الكبار ولكن تحتوي القطع الصغيرة منها علي العديد من السعرات الحرارية العالية التي تسبب الكثير من زيادة الوزن، لذا فقد تم استبدال بعض المكونات التي تسبب زيادة الوزن بمكونات أخري صحية لتتمكن من تناول كيكة الشوكولاتة المفضلة لديك دون الشعور بالذنب تجاه السعرات الحرارية، وهي مناسبة أيضاً لمن يتبعون حمية غذائية بفضل السعرات الحرارية المنخفضة بها ، ومن خلال هذا المقال سنقوم بعرض مكونات الكيك وطريقة إعدادها بدون سكر بدون دهو وبدون دقيق علي طريقة السيف نادية السيد.

كيكة شكولاته لايت ومكوناتها

من خلال المقال يمكنك معرفة طريقة عمل حلوي السويسرول بطريقة سهلة أما عن المكونات فهي كالتالي:

180 جرام من الزبادي، أي ما يعادل 3/4 كوب زبادي في درجة حرارة الغرفة.

80 جرام من الحليب الدافئ “1/3 كوب “.

60 جرام من الشوفان ” نصف كوب + 1 ملعقة كبيرة”.

40 جرام من الكاكاو الخام” 1/3 كوب + 1 ملعقة كبيرة من الكاكاو”.

نصف كوب من السكر الدايت.

3/4 من بيكنج الصودا ” بكربوناته:.

عدد 1 بيضة في درجة حرارة الغرفة.

مكونات الفروستنج

125 جرام من زبدة الفول السوداني.

25 جرام من الكاكاو الخام “1/3 كوب”.

عدد 3 ملاعق كبيرة من العسل .

عدد 6 ملاعق من اللبن قابلة للزيادة أو النقصان.

كما يمكن معرفة طريقة عمل بسكوت الشوفان هوب نوب لمتبعي الحمية الغذائية، أما عن الفروستنج يمكن استبدال زبدة الفول السوداني بالشوكولاتة علي أن تكون المكونات كالتالي :

90 جرام من الشكولاتة الذائبة .

60 حم من الحليب .

30 جرام من الزبادي.

عدد 2 ملعقة من السكر الدايت .

في بوله يتم وضع الزبادي و اللبن الدافئ ويتم وضع الفانيليا ” اختياري” ثم يقلب الزبادي باللبن جيداً.

يتم وضع 40 جرام من الكاكاو الخام مع الاستمرار في التقليب.

يتم وضع سكر الدايت والبيض ويقلب جيداً.

ثم يتم وضع الشوفان مع البيكربوناته .

يتم دهن صينية صغيرة مقاس 15 حتي لا يلتصق الكيك، ويمكن وضع ورق الزبدة.

تدخل الكيكة في فرن علي درجة حرارة 160من 25 إلي 30 دقيقة وتترك حتي تبرد تماماً.

يتم خلط مكونات الفروستنج الخاص بزبدة الفول السوداني جيدا.

يتم فرد الفروستنج علي الكيك .

كيكة شكولاته لايت وطريقة الإعداد