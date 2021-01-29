وداعا لإطالة الشعر بالخصل المستعارة.. تعرفي على أسرع الطرق للحصول على شعر طويل وصحي بوصفات طبيعية

طرق ووصفات تطويل الشعر باستخدام الثوم، الثوم يعتبر من أكثر الأشياء التي تعالج الكثير من مشاكل الشعر المزعجة، خاصة أن الثوم يساعد على تطويل الشعر بشكل كبير، ولكن يوجد الكثير من الفتيات والسيدات لا يعرفون كيفية طريقة استخدام لهذا الغرض، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال وصفات وطرق معروفة تستخدم في تطويل الشعر باستخدام الثوم كمكون أساسي.

كيفية تطويل الشعر بوصفة الثوم وزيت جوز الهند

تعتبر وصفة الثوم وزيت جوز الهند من أكثر الوصفات الطبيعية التي تساعد في تطويل الشعر، كل ما عليك لتطبيق تلك الوصفة هو أن تقومي بخلط ربع كوب من الثوم المفروم مع ربع كوب من البصل المفروم، مع ربع كوب من زيت جوز الهند، وضعيهم بوعاء حراري على نار متوسطة، وتركي الخليط حتى الغليان، ضعي الخليط بوعاء حتى يبرد تماما، ثم ضعيه على منطقة فروة الرأس، مع التدليك المستمر لخمس دقائق، وتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، واغسليه بالشامبو والماء الفاتر، كرري تلك الوصفة مرة كل ثلاث أيام، حتى تحصلي على نتيجة مبهرة.

طريقة تطويل الشعر بوصفة الثوم والعسل

تعتبر وصفة الثوم والعسل من أكثر الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر بشكل سريع، كل ما عليك لتطبيق هذه الوصفة، هو أن تقومي بخلط ربع كوب من الثوم المفروم مع 2 ملاعق كبيرة عسل أبيض، وضعي الخليط بوعاء محكم الغلق داخل الثلاجة.

ثم ضعي كوب من الماء به ملعقة كبيرة من الكاموميل بوعاء حراري على نار هادئة، واتركي الخليط حتى الغليان، وضيفي إليه خليط الثوم وخلطيهم جيدا، وضعي الخليط على شعرك لمدة ساعة، واغسليه بالشامبو والماء، كرري هذه الوصفة مرة كل أربع أيام، حتى تحصلي على نتيجة مبهرة.