أسرار تحضير كفتة الحاتي في المنزل بطريقة سهلة ومذاق شهي على نسق تحضير المطاعم

تعتبر كفتة الحاتي من أكثر الوجبات التي تنتمي إلي المشويات التي يقع في غرامها الجميع من مختلف الفئات العمرية وتشتهر في جميع البلاد ويكثر وجودها في المطاعم التي تحتوي على وجبات سريعة بالرغم من سهولة تحضيرها في المنزل كما أنها تتكون من مكونات شهية معظمها لا يخلو من البيوت مثل البصل واللحم المفروم ويتم تحضيرها على الفحم حتى تأخذ نكهة ورائحة لذيذة ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل بدلاً من اللجوء لشرائها من المطاعم والإشراف عليها في المنزل.

طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

توجد طرق متعددة لتحضير الكفتة كما تكثر أنواعها فهناك ما يسمى كفتة الحاتي وكفتة مشوية يتم تحضيرها في الفرن ولكل واحده مذاق رائع وجميل وتعتبر من الوجبات الأكثر تفضيلاً للكثير من الشباب حتى أنها يكثر الطلب عليها في المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.

مكونات كفتة الحاتي:

كمية من اللحم حسب حجم العائلة 500 جرام من اللحم المفروم مثلا.

واحدة من البصل مبشورة.

حبة طماطم واحدة مفرومة.

ملعقتين من الخل.

نصف كوب البقسماط المفروم.

بهارات الكفتة ويتم إحضارها من العطار.

قطعتين من الفحم.

تحضير طبق اللحم ونقوم بوضع كلاً من اللحم ووضع الخل والبقسماط. ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً حتى تمتزج اللحمة مع البقسماط. ثم نقوم بتتبيل اللحم بالبهارات التي تم إحضارها ويمكنك إضافة كمية قليلة من الزعتر والملح نضع اللحمة بعد ذلك في الثلاجة لمدة ثلاثون دقيقة. نقوم بإحضار البصل المبشور ونضعه على الكفتة ونحضر الأسياخ المخصصة للكفتة والتي تكون عبارة عن معدن ونبدأ بتشكيل الكفتة على الأسياخ أصابع وبعد الإنتهاء نضع الأسياخ على صينية خارجية بالإضافة إلي قطع الفحم. ونقوم بوضعها في الفرن ويجب تقليب الأسياخ حتى تنضج جيداً وبعد تمام النضج نقوم بتقديم الكفتة ورش القليل من خضراوات البقدونس. ويمكن تقديمها بجانب أطباق من الطحينة أو الثومية للحصول على مذاق شهي ولذيذ.

طريقة التحضير