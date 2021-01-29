العناية بشعرك ليست فقط ما تفعليه به من طرق تجميل ولكن ما تأكليه وتشربيه وتعرضيه له.. تعرفي على أساسيات العناية بالشعر الصحيحة

طرق العناية بالشعر الصحيحة، الشعر هو تاج المرأة ويعتبر من أهم الأمور التي تهتم بها كل الفتيات والسيدات، خاصة المقبلات على الزواج، لكي تظهر بشكل جميل، ولأنه رمز من رموز الجمال عند الفتيات وأيضا السيدات، ولكي تتألقي به امام الأهل والزوج والصديقات‘ يجب عليك أيتها المرأة الجميلة أن تقومي بالدوام على العناية بشعرك، ولكن يوجد بعض الفتيات والسيدات لا يعرفن طرق العناية بالشعر، أو يقمن بمحاولة العناية بشعرهن بطريقة خاطئة أو غير صحية، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طرق العناية بالشعر.

أولا يجب عليك معرفة أساسيات العناية بالشعر قبل الوصفات

لكي تهتمي بشعرك وتحصلي على شعر لامع وناعم، يجب أن تبتعدي عن تناول الأطعمة الجاهزة، وتناولي الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات والفيتامينات المفيدة، والمعادن التي تساعد في التخلص من تقصف الشعر.

ثانيا فوائد الماء والراحة لنمو الشعر

يجب تناول كمية من الماء لا تقل عن 3 لتر من الماء بشكل يومي، مما يساعد على زيادة رطوبة الشعر، وامتنعي عن تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة كافيين.

ويجب أخذ قسط من الراحة الكافي، لان الهدوء ينظم الهرمونات بالجسم التي تقوي جذور وبصيلات الشعر، ويجب معرفة نوع شعرك جيدا هل هو شعر دهني أو جاف، لكي تستطيعي الاهتمام به بشكل كبير.

ثالثا انتقاء ما يناسب شعرك

استخدمي نوع شامبو مناسب لنوع شعرك، لان الشامبو من أهم خطوات روتين العناية بالشعر، واغسلي شعرك ثلاث مرات بالأسبوع لا اكثر ولا أقل، حتى لا تفقدي الزيوت الطبيعية بفروة الرأس، واستخدمي نوع بلسم خاص بنوع شعرك، وضعيه على شعرك بعد الشامبو، وتركيه لمدة عشر دقائق، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر، وامتنعي عن تسريح الشعر بعد غسله مباشرة، يجب تركه يجف قليلا، حتى لا يتقصف.