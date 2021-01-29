أسهل طريقة لصبغ الشعر بالكركم لعشاق اللون الأشقر الذهبي اللامع والنتيجة فعالة

طريقة صبغ الشعر بالكركم يعتبر الكركم واحد من أشهر أنواع التوابل الهندية التي يتم استخدامها في تحضير أشهى وألذ الأطعمة، كما أنه يستخدم في تحضير أفضل الخلطات التي يتم استخدامها للعناية بجمال البشرة والشعر، بالإضافة إلى انه من الأعشاب الذي يمكنها أن تقوم بصبغ الشعر بدون مواد كيماوية تضر بفروة الرأس وبالشعر، وسوف نقدم لك مجموعة من أفضل الطرق لصبغ الشعر بالكركم.

إذا كنت تقومين باستخدام الصبغات الكيماوية وشعرك تعرض للتلف، فقومي باستخدام الكركم لصبغ الشعر بطريقة طبيعية وآمنة جداً على فروة الرأس والشعر والتي يتم كالتالي:

يتم استخدام هذه الخليط لصبغ الشعر باللون الأشقر بدون استخدام أي مواد كيماوية:

1 ملعقة كبيرة خل تفاح أو خل عادي.

10 ملاعق كبيرة حناء.

عصير حبتين ليمون.

3 ملاعق كبيرة كركم.

ماء ساخن.

قومي بخلط كافة المكونات فيما عدا الليمون.

يتم ترك الخليط لمدة 3 ساعات، بعدها يضاف عصير الليمون للخليط بعد مرور الوقت.

يتم تطبيق الخليط على الشعر ويترك لمدة 4 ساعات ثم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

يعمل الخليط على تفتيح لون الشعر فإذا كنت تريدين خصل شعر فاتحة فقومي باستخدامها كما يلي:

بابونج.

ماء مغلي.

كركم.

آذريون.