كيكة جيلي الفواكه الشفافة الشهيه حضريها فى 5 دقائق بطريقه سهله ورائعه جدا

كيكة جيلي الفواكه الشفافة تعبر من أشهى وألذ أنواع الكيك التي يمكن أن تقومي بتحضيرها لأطفالك في فصل الصيف حيث تشتد الحرارة ويحتاج الأطفال والكبار لتناول بعض من المرطبات والعصائر المثلج، كما من الأنسب تناول الجلي بالفاكهة ولكن اليوم سوف يتم تحضيره بطريقة مختلفة وهي طريقة عمل كيكة الجلي بالفواكه. طريقة عمل كيكة الجلي بالفواكه الشفافة لكل محبين الجلي إليكم أفضل طريقة لتحضير كيكة الجلي اللذيذة والشهية كما يلي: المقادير: 30 جرام جلاتين نباتي.

1 كوب عصير حسب الرغبة.

3 كوب ونصف ماء.

مجموعة من الفاكهة المتنوعة حسب الرغبة.

2/1 كوب سكر. طريقة التحضير: ضعي قدر على النار ضيفي له الماء ثم يتم إضافة السكر وقلبي حتى يذوب تماماً كما يمكنك أن تزيدي أو تقللي من مقدار السكر على حسب رغبتك.

بعدها يمكنك أن تضيفي 20 جرام جيلاتين واخلطي المكونات مع بعضها ثم اتركيها على النار على درجة حرارة متوسطة حتى أن يصل لدرجة عالية من الغليان وبعد دقيقتين ارفعيه من على النار.

فكل نوع من الجيلاتين يختلف في طريقة تحضيره فلابد من أن تقرئين التعليمات قبل التحضير.

احضري قالب عميق ضعي به نصف مقدار ماء الجيلاتين وابدئي في وضع الفواكه بشكل مرتب وثم أضيفي مرة أخرى القليل من ماء الجيلاتين ورتبي فوقها باقي كمية الفاكهة.

بعد ذلك ضيفي ماء الجيلاتين المتبقية ولكن قومي بتنفيذ كل هذا بشكل سريع حتى لا يتجمد الجيلاتين بسرعة.

ضعيه في الثلاجة لمدة 10 دقائق وفي الوقت نفسه احضري أي نوع من العصائر الطازجة ولو يكن الفراولة.

ضعي العصير في قدر على النار وضيفي له كمية من السكر وحوالي 10 جرام من الجيلاتين وقلبي المكونات مع بعضها جيداً واتركيه حتى يغلي لمدة دقيقتين.

ثم اسكبيه فوق قالب جلي الفاكهة واتركيه في الثلاجة ليبرد ومن ثم تقديمه بالهناء والشفاء.

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