طريقة عمل بسكويت التمر بخطوات سهلة وبسيطة والطعم لذيذ، يعد بسكويت التمر من أشهر وألذ أنواع الحلويات التي يتم تناولها كوجبة خفيفة علي الإفطار للشعور بالطاقة والنشاط، وذلك لأنه يحتوي علي سعرات حرارية تعد من أهم العناصر الأساسية التي يجب أن نبدأ بها اليوم، وترغب كل أم بتقديم ما هو لذيذ وصحي لأطفالها حرصاً علي سلامتهم من خلال صنع حلويات بسيطة وسهلة وأيضاً مفيدة، بدلاً من الحلويات الأخري التي بها ألوان صناعية ضارة بالجسم.

أفضل طريقة لعمل بسكويت التمر بوصفة سهلة ولذيذة

يعد البسكويت من أسهل و أفضل أنواع التسالي التي يتم طلبها بكثرة كنوع من التحلية أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية مثل الكيك الإسفنجي والجاتوهات والمقرمشات، وتختلف أنواع الحشوة بداخل البسكويت حتي تضفي عليه مذاق رائع ولذيذ مثل التمر أو المربي أو الكريمة، وكلها أنواع مفيدة للجسم وخاصة للأطفال ولهذا سوف أقدم لكم أفضل طريقة لعمل بسكويت التمر بخطوات سهلة وبسيطة والنتيجة مضمونة.

3 أكواب من الدقيق.

كوب من السمن.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

بيضة واحدة.

1/2 كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه صغيرة من الملح.

كوب وربع من التمر منزوع النوي.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن.

قومي بمزج السمن بدرجة حرارة الغرفة مع السكر البودرة في وعاء عميق، باستخدام المضرب الكهربائي لعدة دقائق حتي تصبح كريمي. ثم أضيفي البيضة والفانيليا وامزجي المكونات جيداً حتي تحصلي علي قوام سائل، وبعد ذلك ضعي المكونات الجافة وهي الدقيق والبيكنج بودر والنشا والملح بعد أن ينخلوا جيداً. قومي بخلط المكونات دون عجن ثم تفرد العجينة علي سطح الرخامة بعد تنظيفها، ثم قومي بعجن العجوة مع الزبدة حتي تصبح طرية وسهلة الفرد. توضع العجوة علي عجينة البسكويت وتفرد جيداً ثم تغلق الأطراف، وبعد ذلك افردي عجينة بسكويت التمر مرة أخري ثم قطعي بسكويت التمر بطول 4 سم. يمكنك استخدام الشوكة لعمل خطوط مثل بسكويت التمر الجاهز، وبعد ذلك ادهني صينية بالقليل من الزيت ثم ضعي البسكويت في فرن ساخن لمدة 15 دقيقة حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي. يترك بسكويت التمر حتي يبرد ثم يقدم مع الشاي أو العصائر وبالهناء والشفاء.

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