الدونات بالشوكولاته بانجح طريقه مثل الجاهز واحلى بطريقه جديده ومميزه وطعم رائع وهش جدا

طريقة عمل الدونات بالشوكولاتة إليك سيدتي أسهل طريقة لعمل الدونات بالشوكولاتة في المنزل، استغنى عن شراء الكيك والحلويات من المحلات وكوني أنت شيف منزلك وحضري لعائلتكِ كل ما يشتهون، فلا يوجد شخص لا يحب الدونات فكوني متميزة دائماً وحضريها بنفسك في أقل وقت ممكن.

نقدم لك اليوم واحدة من أسهل الطرق التي يمكن أن تتبعيها للحصول على ألذ دونات شوكولاتة:

4 كوب دقيق أبيض.

1 بيضة مخفوقة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 كيس خميرة فورية.

2/1 كوب حليب سائل.

2/1 كوب سكر.

4/1 كوب زبدة مقطعة لمكعبات.

4/1 كوب كريمة الخفق.

4/3 كوب حبيبات شوكولاتة.