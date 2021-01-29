الدونات بالشوكولاته بانجح طريقه مثل الجاهز واحلى بطريقه جديده ومميزه وطعم رائع وهش جدا

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طريقة عمل الدونات بالشوكولاتة إليك سيدتي أسهل طريقة لعمل الدونات بالشوكولاتة في المنزل، استغنى عن شراء الكيك والحلويات من المحلات وكوني أنت شيف منزلك وحضري لعائلتكِ كل ما يشتهون، فلا يوجد شخص لا يحب الدونات فكوني متميزة دائماً وحضريها بنفسك في أقل وقت ممكن.
طريقة عمل الدونات بالشوكولاتة
نقدم لك اليوم واحدة من أسهل الطرق التي يمكن أن تتبعيها للحصول على ألذ دونات شوكولاتة:المقادير:
- 4 كوب دقيق أبيض.
- 1 بيضة مخفوقة.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 كيس خميرة فورية.
- 2/1 كوب حليب سائل.
- 2/1 كوب سكر.
- 4/1 كوب زبدة مقطعة لمكعبات.
- 4/1 كوب كريمة الخفق.
- 4/3 كوب حبيبات شوكولاتة.
- قومي بتحضير صوص الشوكولاتة عن طريق إحضار وعاء ضد الحرارة ضعي بداخله حبيبات الشوكولاتة مع الكريمة ثم ادخليه للميكروويف لمدة 45 ثانية.
- ومن ثم اخلطي الكريمة والشوكولاتة معاً وادخليه مرة أخرى حتى أن تذوب تماماً ثم يتم تغطية الوعاء ووضعه داخل الثلاجة لمدة ساعة كاملة.
- أما للتحضير الدونات فأيضاً قومي بإحضار وعاء مقاوم للحرارة ضعي به الحليب والزبدة وادخليهم إلى الميكروويف واتركيه لمدة دقيقة واحدة على درجة حرارة متوسطة.
- ثم يتم إضافة الخميرة لملعقتين صغيرتين من السكر وقلبيهم مع بعضهم حتى الذوبان، ثم يتم ترك الخليط جانباً لمدة 10 دقائق لتتخمر جيداً.
- ثم قومي بإحضار وعاء كبير الحجم ضعي به 2 وربع كوب دقيق والكمية المتبقية من السكر واخلطي جيداً ثم قومي بعمل فجوة وسط الخليط.
- يوضع في الفجوة خليط الخميرة والكمية المتبقية من الدقيق واعجني جيداً حتى يكون لديك عجينة لينة وطرية لا تلتصق.
- يتم وضع العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق واعجني العجينة عدة مرات حتى أن تصبح طرية، يتم دهن العجينة بالزيت وتغطى وتوضع بوعاء ثم يترك جانباً على درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين لتتضاعف.
- افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وباستخدام كوب اصنعي دوائر وبكوب أصغر اصنعي فجوة بوسط العجينة ثم غطيها واتركيها لساعة.
- وابدئي في تحميرها في طاسة على النار ثم ارفعيها واغمريها في صوص الشوكولاتة.
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