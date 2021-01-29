طريقة عمل كيكة الرواني الشهية بمكونات قليلة وغير مكلفة في البيت

طريقة عمل كيكة الرواني، نتابع معكم الآن متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة الرواني الشهية بمكوناتها القليلة الغير مكلفة، وتعتبر كيكة الرواني واحدة من بين أنواع الكيك والتي لها مكانة خاصة في قلوب الجميع ، ودائما ما يطلبها الكبار والصغار باستمرار في المناسبات المختلفة، والكثير من ربات البيوت تبحث عن طريقة عمل كيكة الرواني عبر محركات البحث الشهيرة، لذلك نستعرض عليكم من خلال موقعنا المتميز ثقفني طريقة عمل كيكة الرواني.

طريقة عمل كيكة الرواني

كيكة الرواني أو ما يعرفه البعض بكيكة جوز الهند من الحلويات الراقية للغاية، والتي تتمتع بطعم يختلف تماماً عن أنواع الكيك المعروفة، والتي تعتبر الخيار الأفضل والأنسب للأمهات التي ترغب في تقديم حلوى شهية ولذيذة لأسرتها.

كوب من السميد الناعم.

كوب من الدقيق.

كوب من جوز الهند.

كوبين من الزبادي.

نصف كوب سكر.

ربع كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة خل.

رشة ملح.

4 حبات بيض.

في وعاء متوسط يوضع الدقيق الأبيض والسميد وجوز الهند والبيكنج بودر.

في وعاء الخلاط نخفق كلاً من الزيت والسكر والبيض والزبادي والفانيليا.

نقوم بوضع المكونات السائلة على المكونات الجافة ويتم التقليب من خلال المضرب السلك اليدوي حتى تتجانس المكونات كلها.

يسكب الخليط في صينية مدهونة السمن أو الزيت ورشة من الدقيق، وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 40 دقيقة حتى تنضج الكيكة وتخرج من الفرن وتترك تبرد ثم تقطع وتقدم وبألف هنا.

المكونات:طريقة عمل كيكة الرواني: