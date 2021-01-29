طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بالبيت ذي المحلات بمذاق شهي ومكونات قليلة

البسبوسة بالقشطة من أفضل أنواع الحلويات الشرقية التي تتمتع بطعم رائع للغاية ومحببة من الجميع الكبار قبل الصغار، والتي تقدم في الكثير من المناسبات المختلفة سواء أعياد الميلاد والأعياد وغيرها من المناسبات، كما أنها غنية جداً بالفيتامينات المختلفة التي يحتاج لها الجسم مثل البروتين وفيتامين أ وفيتامين ب2 والكالسيوم وغيرها، وسنوضح لكم في هذه المقالة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

ربات البيوت حريصون على تقديم الحلويات باستمرار لعائلتها كنوع من أنواع التجديد والتغيير، والبسبوسة تأتي في مقدمة الحلويات التي تقدم باستمرار في أغلب البيوت المصرية والعربية، والتي تتميز بقوامها الرملي وبمذاقها الممتع للغاية.

كوب ونصف دقيق السميد.

نصف كوب سكر.

ربع كوب جوز الهند مبشور.

نصف كوب زيت. كوب لبن.

علبة قشطة.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف ماء.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ليمونة.

كوب من اللوز المحمص للتزين.

نحضر وعاء كبير ويتم خلط السميد مع اللبن والسكر والزيت وجوز الهند والبيكنج بودر ونقلبهم جيداً بالمضرب اليدوي، ثم يترك الخليط في الثلاجة لمدة عشرة دقائق.

في صينية متوسطة تدهن بالزبدة يسكب فيها نصف مقدار البسبوسة بالتساوي ونضع القشطة فوق الخليط بالتساوي أيضاً، ثم نقوم بوضع باقي خليط البسبوسة فوق القشطة بالتساوي، ويوضع اللوز المحمص على البسبوسة.

تدخل الصينية الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة لمدة 25 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي، تخرج من الفرن وتسقى بالقطر البارد على الفرن.

في قدر متوسط يوضع السكر ومقدار الماء ويرفع على النار ويترك حتى الغليان ثم نضيف الفانيليا وعصير الليمون ويترك الخليط يغلي لمدة 7 دقائق.

المكونات:مكونات القطر:طريقة عمل البسبوسة بالقشطة:طريقة عمل القطر: