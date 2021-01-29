مع الشيبسي والذرة المقرمشة.. طريقة عمل غموس للرقائق

في طريقة عمل غموس للرقائق تعرفي على سر هذه الوصفة الرابعة التي يعشقها الكبار والصغار وهو الصوص الذي يمكن تناوله مع أي أنواع رقائق الشيبسي، يمكن تناوله في الفطار أو العشاء أو كوجبة منفصلة في منتصف اليوم، وهو يعتبر وسيلة تجديد من أطباق الأمل المشهورة والمعتادة التي تتناولها على موائد الطعام بشكل يومي، ونظراً لدعمها الرائع إليكم المكونات والخطوات من أجل تحضيرها في منازلكم.

كوب كامل من اللبن الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون الحامض.

نصف كوب من المايونيز.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح بحسب الرغبة.

كمية من الشبت بحسب الرغبة.

أولا المكوّناتثانياً خطوات تحضير غموس للرقائق

بعد ذلك يمكن تحضير غموس للرقائق من خلال إتباع الخطوات التالية: