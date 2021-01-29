مع الشيبسي والذرة المقرمشة.. طريقة عمل غموس للرقائق

في طريقة عمل غموس للرقائق تعرفي على سر هذه الوصفة الرابعة التي يعشقها الكبار والصغار وهو الصوص الذي يمكن تناوله مع أي أنواع رقائق الشيبسي، يمكن تناوله في الفطار أو العشاء أو كوجبة منفصلة في منتصف اليوم، وهو يعتبر وسيلة تجديد من أطباق الأمل المشهورة والمعتادة التي تتناولها على موائد الطعام بشكل يومي، ونظراً لدعمها الرائع إليكم المكونات والخطوات من أجل تحضيرها في منازلكم.أولا المكوّنات
- كوب كامل من اللبن الزبادي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون الحامض.
- نصف كوب من المايونيز.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من الملح بحسب الرغبة.
- كمية من الشبت بحسب الرغبة.
بعد ذلك يمكن تحضير غموس للرقائق من خلال إتباع الخطوات التالية:
- في وعاء الخلاط الكهربائي نضع كوب اللبن الزبادي أو ( اللبن الرائب ) على حسب المتوفر لديك.
- أضيفي إلى اللبن ما لديك من المايونيز (يمكنك تحضيره بنفسك في المنزل بدون شرائه).
- شغلي الخلاط ليتم خلطهم معا ويتكون لديك خليط متجانس منهم.
- ضعي المزيج في وعاء ذا حجم متوسط وأضيفي كل من الفلفل الأسود والملح حتى يكتسب الطبق نكهة مميزة.
- ضعي عصير الليمون الحامض مع الشبت على الوعاء السابق واخلطي جميع المكونات معاً للحصول في النهاية على مزيج متجانس.
- حتى تثبت النكهة في هذه الوصفة عليك بإدخال المزيج في الثلاجة حتى ثلاثين دقيقة بحد أدنى ليصبح بارد وحتى يصبح متماسك بشكل أكبر.
- وزعي المزيج بعد إخراجه من الثلاجة في أطباق أو كاسات صغيرة.
- يمكنك تزيينه ببعض من قطع الشبت أو أي خضار إذا رغبت في ذلك.
- الآن أحضري ألذ أنواع الشيبسي لديك وقدميه على سفرتك.
- قدمي أطباق غموس الرقائق بجانب الشيبسي على السفرة.
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