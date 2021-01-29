أضيفيها على البلسم وحضرى الكيراتين الطبيعى بنفسك | وصفات هندية

لكل سيدة تعانى من الشعر المجعد الجاف الخشن وتحلم بشعر ناعم كالحرير إليكِ وصفة اليوم المُفضلة لدى الهنود، وبدون الحاجة للجوء للطرق الصناعية مثل البروتين والكيراتين، واللذان يحتويان على العديد من المواد الكيماوية ذات الآثار الضارة لاحقا والتى تسبب تلف وتهالك للشعر، هذا بالاضافة إلى التكاليف الباهظة بالطبع، وتُسمى وصفة اليوم بخليط البروتين والكيراتين الطبيعي للعناية بالشعر.

تحضير الكيراتين الهندي للشعر

تتكون الوصفة من المقادير الطبيعية التالية:

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

1 كوب من الماء.

1 ملعقة صغيرة من عسل النحل.

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من بلسم الشعر ويمكن إستبداله بالمايونيز.

يعمل النشا على فرد الشعر وتنعيمه والتخلص من التجاعيد والتموجات بالشعرة، أما زيت جوز الهند فهو من أفضل أنواع الزيوت لفرد الشعر الجاف والخشن،وعسل النحل يعطى الترطيب الذى يحتاجه الشعر ليظهر بمظهر صحى لامع.

يتم وضع كوب الماء فى وعاء ثم إضافة نشا الذرة، ويتم وضعه على نار هائة مع التقليب حتى يتخمر ويتحول ملمسه لقوام كريمى تماما. يتم وضع الخليط فى وعاء أخر ثم يتم إضافة عسل النحل وزيت جوز الهند ثم يتم الدمج والتقليب جيدا. يتم إضافة البلسم المناسب حسب نوع الشعر أو المايونيز سواء الطبيعى أو المُصنع. تم الدمج جيدا مرة أخيرة حتى تمام التجانس والحصول على قوام كريمى كثيف.

طريقة تحضير كريم النشا والبلسمطريقة الإستعمال

بعد ترك الوصفة قليلا لتصبح دافئة يتم تقسيم الشعر لأربعة أقسام أو أكثر حسب كثافة الشعر، ويُفضل غسل الشعر بواسطة الشامبو المناسب حسب نوع الشعر قبل تطبيق الوصفة، وذلك للتخلص من أى زيوت أو إضافات على الشعر قبل الإستعمال، ثم يتم تطبيق الوصفة على الشعر بالكامل كل جزء على حدا من الجذور وحتى الأطراف، ثم يتم تغليف الشعر بواسطة الكريم مرة أخرى ثم تمشيط الشعر وتغطيته بواسطة وعاء بلاستيكى.

يتم ترك الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن 3 ساعات، ثم يتم غسل الشعر بواسطة القليل من الشامبو المناسب لنوع الشعر، مع تخفيفه بالماء قبل وضعه على الشعر وليس بعد وضعه، وفور إزالة الوصفة سنلاحظ تحول الشعر 180 درجة لشعر صحى مفرود ناعم كالحرير، مع تخليص الشعر من التموجات والتجاعيد وتحويل الشعر كالسحر من خشن ومجعد وجاف لشعر كشعر الأميرات الهنديات.

مما قد سبق ذكره فإن تلك الوصفة إحدى المعجزات الهندية القادرة على تحقيق المعادلة الصعبة، حيث تعمل على حل جميع مشاكل الشعر بداية بمنع التساقط نهائيا، ثم تغذية بصيلة الشعر وتنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس، بالإضافة إلى تنعيم وفرد الشعر كالكيراتين المشهور في أهم مراكز التجميل،وكذلك القضاء نهائيا على هيشان وتقضف الشعر، ثم زيادة طول وكثافة الشعر وإنبات فراغات الشعر.

تبحث كل فتاة عن طريقة تمنح شعرها نعومة وفرد الكيراتين الذي يتم تحضيره في أهم صالونات التجميل، واليوم أصبح حلمك حقيقة حيث أن وصفة نشا الذرة والبلسم تلك هي الأفضل على الإطلاق بشهادة أفضل مُصففي الشعر بالعالم العربي، كل متعليك هو إضافة القليل من نشا الذرة والعسل النحل وزيت جوز الهند مع القليل من الماء على البلسم الخاص بكي ولاحظي النتيجة المُبهرة على الفور.