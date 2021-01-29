10 طرق طبيعية للتخلص من 90% من الامراض

في ايامنا دي بقى من السهل اننا نعالج معظم الامراض بالادوية الطبية ، ولكن كمان ممكن الاعتماد على الطرق الطبيعية اللي هتساعد على ازالة الامراض من جذورها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على قائمة من 10 طرق طبيعية للتخلص من الامراض.
طرق طبيعية للتخلص من الامراض:
1- التأمل Meditation:
التأمل هو التركيز سواء التركيز على الصوت, على حاجة معينة, التنفس, الحركة ، والانتباه نفسه او التركيز ده بيكون عشان زيادة الوعي باللحظة الحالية ، وبيساعد بشكل كبير انه يبعدك عن كتير من الامراض.
2- الريحان:
الريحان بيساعد على تنقية الجلد, كمان بيساعد على علاج الحمى لانه يعتبر مضاد حيوي طبيعي ، كمان بيلعب دور مهم في علاج مرض السكر والتوتر ، وبيدوب حصوات الكلي ، وغيرها كتير من الفوايد.
ممكن تستخدميه بانك تدخليه في اطباقك كعشب يدي نكهة حلوة للاكل ، او تعملي شاي الريحان وتشربيه.
3- الكركم:
الكركم يعتبر مطهر ومضاد للبكتيريا والالتهابات ومضاد للاكسدة ، ممكن تستخدميه للحماية من مرض الزهايمر ، تلف الكبد ، وبسبب خصائصة المضادة للاكسدة فهو بيساعد على علاج السرطان زي سرطان الثدي, وسرطان القولون وغيرها من انواع السرطان.
تقدري كمان تدخلي الكركم في نظامك الغذائي وتدخليه في اطباقك ، او تعمليه كمشروب.. شوفي من هنا 11 وصفة من الكركم لجمال البشرة.
4- الجنزبيل:
الجنزبيل مضاد للالتهابات, مضاد للتشنج, مضاد للفطريات, مطهر, مضاد للجراثيم, وبيحتوي على خصائص مضادة للفيروسات ، تقدري تاكلي الجنزبيل لعلاج اضطرابات المعدة, وعسر الهضم, وحرقة المعدة، ممكن كمان انه يمنع امراض زي البرد, الكحة, وامراض الجهاز التنفسي التانية ، ممكن كمان يساعد في علاج امراض زي السرطان لانه ممكن يبطيء نمو الخلايا السرطانية.
كمان الجنزبيل تقدري تدخليه في اطباقك اليومية ، اي تعمليه كمشروب.. شوفي من هنا استخدامات الجنزبيل الجمالية للبشرة والجسم والشعر.
5- الثوم:
الثوم منشط طبيعي, معرق, مدر للبول, مضاد للجراثيم, مضاد للفطريات, مضاد للفيروسات, ومطهر ، ومليان بالفيتامينات والعناصر الغذائية ، عشان كده هو مفيد لعلاج الكحة, التهاب الشعب الهوائية المزمن, التهاب الحلق ، كمان مفيد لخفض مستوى الكوليسترول ومنع السكتات الدماغية ، كمان ليه دور رئيسي في تقليل احتمالية الاصابة بالسرطان وامراض القلب.
6- الليمون:
الليمون ليه خصائص مضادة للاكسدة وبيساعد على تقوية المناعة ، بالاضافة انه بيحتوي على فيتامين C وحمض الفوليك اللي بيساعد في تغذية الجسم ، ممكن تستخدمي الليمون لعلاج الصداع, التهابات الحلق, عسر الهضم, قشرة الراس, الامساك, النزيف الداخلي وغيرها من الفوايد ، ويعتبر مثالي جدا لبشرتك وشعرك.
7- اليوجا:
اليوجا بتساعد انها تبعدك عن المشاكل العقلية والجسدية ، هي بتساعد على الحفاظ على صحة الجسم ، وعلى صحة العقل وبتخليه صافي واكتر تركيز ، بتساعد على رفع الاداء العام للشخص ، وتعتبر حركة Pranayama جزء اساسي ومعروف في اليوجا.
8- الالوفيرا:
جل الالوفيرا ممكن تستخدميه لمشاكل كتير زي مشاكل الشعر والبشرة ، بسبب خصائصة العلاجية وانه بيساعد على التئام الجروح.
9- جوز البقان:
هو نوع من انواع المكسرات اللذيذة جدا والشبيه بعين الجمل ، البقان بيساعد في كتير من المشاكل الصحية زي الامراض المزمنة من اول امراض القلب للسرطان ، وجوز البقان بيصنف انه من افضل 20 نوع طعام مضاد للاكسدة.
10- البندق:
اثبتت الدراسات ان الاعتماد على نظام غذائي داخل فيه البندق بيساعد على خفض مستوى الكويسترول ، لانه بيحتوي على نسبة عالية من البروانثوسيانيدينات الموجودة في النباتات المعروفة بمضادات الالتهابات وليها كتير من الفوايد الصحية التانية.
طريقة عمل عصير الليمون واللافندر لعلاج الصداع والقلق
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 طرق طبيعية للتخلص من 90% من الامراض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.