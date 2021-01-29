10 طرق طبيعية للتخلص من 90% من الامراض

في ايامنا دي بقى من السهل اننا نعالج معظم الامراض بالادوية الطبية ، ولكن كمان ممكن الاعتماد على الطرق الطبيعية اللي هتساعد على ازالة الامراض من جذورها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على قائمة من 10 طرق طبيعية للتخلص من الامراض.

طرق طبيعية للتخلص من الامراض:

1- التأمل Meditation:

التأمل هو التركيز سواء التركيز على الصوت, على حاجة معينة, التنفس, الحركة ، والانتباه نفسه او التركيز ده بيكون عشان زيادة الوعي باللحظة الحالية ، وبيساعد بشكل كبير انه يبعدك عن كتير من الامراض.

2- الريحان:

الريحان بيساعد على تنقية الجلد, كمان بيساعد على علاج الحمى لانه يعتبر مضاد حيوي طبيعي ، كمان بيلعب دور مهم في علاج مرض السكر والتوتر ، وبيدوب حصوات الكلي ، وغيرها كتير من الفوايد.

ممكن تستخدميه بانك تدخليه في اطباقك كعشب يدي نكهة حلوة للاكل ، او تعملي شاي الريحان وتشربيه.

3- الكركم:

الكركم يعتبر مطهر ومضاد للبكتيريا والالتهابات ومضاد للاكسدة ، ممكن تستخدميه للحماية من مرض الزهايمر ، تلف الكبد ، وبسبب خصائصة المضادة للاكسدة فهو بيساعد على علاج السرطان زي سرطان الثدي, وسرطان القولون وغيرها من انواع السرطان.

تقدري كمان تدخلي الكركم في نظامك الغذائي وتدخليه في اطباقك ، او تعمليه كمشروب.. شوفي من هنا 11 وصفة من الكركم لجمال البشرة.

4- الجنزبيل:

الجنزبيل مضاد للالتهابات, مضاد للتشنج, مضاد للفطريات, مطهر, مضاد للجراثيم, وبيحتوي على خصائص مضادة للفيروسات ، تقدري تاكلي الجنزبيل لعلاج اضطرابات المعدة, وعسر الهضم, وحرقة المعدة، ممكن كمان انه يمنع امراض زي البرد, الكحة, وامراض الجهاز التنفسي التانية ، ممكن كمان يساعد في علاج امراض زي السرطان لانه ممكن يبطيء نمو الخلايا السرطانية.

كمان الجنزبيل تقدري تدخليه في اطباقك اليومية ، اي تعمليه كمشروب.. شوفي من هنا استخدامات الجنزبيل الجمالية للبشرة والجسم والشعر.

5- الثوم:

الثوم منشط طبيعي, معرق, مدر للبول, مضاد للجراثيم, مضاد للفطريات, مضاد للفيروسات, ومطهر ، ومليان بالفيتامينات والعناصر الغذائية ، عشان كده هو مفيد لعلاج الكحة, التهاب الشعب الهوائية المزمن, التهاب الحلق ، كمان مفيد لخفض مستوى الكوليسترول ومنع السكتات الدماغية ، كمان ليه دور رئيسي في تقليل احتمالية الاصابة بالسرطان وامراض القلب.

6- الليمون:

الليمون ليه خصائص مضادة للاكسدة وبيساعد على تقوية المناعة ، بالاضافة انه بيحتوي على فيتامين C وحمض الفوليك اللي بيساعد في تغذية الجسم ، ممكن تستخدمي الليمون لعلاج الصداع, التهابات الحلق, عسر الهضم, قشرة الراس, الامساك, النزيف الداخلي وغيرها من الفوايد ، ويعتبر مثالي جدا لبشرتك وشعرك.

7- اليوجا:

اليوجا بتساعد انها تبعدك عن المشاكل العقلية والجسدية ، هي بتساعد على الحفاظ على صحة الجسم ، وعلى صحة العقل وبتخليه صافي واكتر تركيز ، بتساعد على رفع الاداء العام للشخص ، وتعتبر حركة Pranayama جزء اساسي ومعروف في اليوجا.

8- الالوفيرا:

جل الالوفيرا ممكن تستخدميه لمشاكل كتير زي مشاكل الشعر والبشرة ، بسبب خصائصة العلاجية وانه بيساعد على التئام الجروح.

9- جوز البقان:

هو نوع من انواع المكسرات اللذيذة جدا والشبيه بعين الجمل ، البقان بيساعد في كتير من المشاكل الصحية زي الامراض المزمنة من اول امراض القلب للسرطان ، وجوز البقان بيصنف انه من افضل 20 نوع طعام مضاد للاكسدة.

10- البندق:

اثبتت الدراسات ان الاعتماد على نظام غذائي داخل فيه البندق بيساعد على خفض مستوى الكويسترول ، لانه بيحتوي على نسبة عالية من البروانثوسيانيدينات الموجودة في النباتات المعروفة بمضادات الالتهابات وليها كتير من الفوايد الصحية التانية.

طريقة عمل عصير الليمون واللافندر لعلاج الصداع والقلق