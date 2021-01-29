الجميع يحب الشوكولاتة بجميع حالاتها سواء كان بيضاء أو سوداء ،بالحليب أو حتى بالبندق ،فكلنا يتفق علي طعامها لا مثيل له ،كما أنها تحتوى العديد من مضادات الأكسدة هذا غير أنها تعدل المزاج وتخلصك من الاكتئاب ،يمكن للشوكولاتة أن تخفض من مستوى الكوليسترول وتقلل نسبة الإصابة بالسكتات الدماغية .طريقة عمل الكوكيز المكونات
- كوب من الزبدة .
- مقدار 340 غرام من السكر الأبيض .
- ملعقين كبيرتين من الفانيليا .
- بيضتين .
- كوبين ونصف من الدقيق .
- ملعقتين من النشا.
- ملعقة من البيكنج بودر .
- ملعقة صغيرة من الملح .
- كوبين ونصف من قطع الشوكولاتة (يفضل قطع شوكولاتة شيبس) .
ملاحظة : يمكنك تقليل كمية المقادير حسب المقدار الذي ترغب بصنعه .طريقة التحضير
- ضع الزبدة والسكر في أناء ثم اخلطهم جيدا ثم ضع عليهم البيض واخلطهم مجددا وبعدها ضع الدقيق والملح والنشا و الفانيليا وقلب المقادير مع بعضها حتى يتماسكوا جيدا .
- ضيف على الخليط قطع الشوكولاتة ثم شكل الخليط على شكل دوائر متوسطة الحجم وادخلهم على فرن درجة حرارته 160 درجة مئوية و إذا كان دليك فرن عادى فجعل حرارة الفرن متوسطة لمدة ربع ساعة على الأقل .
- يجب أن تكون الزبدة بدرجة حرارة الغرفة حتى تحصل على قوام متماسك اكثر .
- إذا كنت تريد أن تحتفظ الكوكيز بشكلها عند إدخالها الفرن يجب عليك وضعها في المبرد (الفريزر) لمدة ربع ساعة قبل وضعها في الفرن.
بسبب احتواء الشوكولاتة على الكاكاو أدي تناولها إلى التخفيف من بعض الأمراض مثل : ضغط الدم وتقليل الإصابة بمرض السرطان كما أنها تساعد على تخفيف الإجهاد المصاحب للقلق وتحسين الحالة النفسية وزيادة هرمون السعادة في الجسم غير أنها تزيد من طاقة الجسم خاصة في الشتاء وتساعد على الشعور بالدفء ، ولكن الإكثار منها قد يجلب بعض المشاكل أيضا .بعض أضرار الشوكولاتة
نسبة من الشوكولاتة تفيد القلب ولكن كمية كبيرة منها قد تؤدي إلى أحدات أضرار به وبالشرايين ،كما أن الشوكولاتة تزيد الوزن وتسبب السمنة وخاصة لدى الأطفال وتسبب أيضا بعض الاضطرابات النفسية بسبب انخفاض هرمون السعادة بعد هضمها مباشر .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سهلة لعمل الكوكيز في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.