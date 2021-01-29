طريقة سهلة لعمل الكوكيز في المنزل

الجميع يحب الشوكولاتة بجميع حالاتها سواء كان بيضاء أو سوداء ،بالحليب أو حتى بالبندق ،فكلنا يتفق علي طعامها لا مثيل له ،كما أنها تحتوى العديد من مضادات الأكسدة هذا غير أنها تعدل المزاج وتخلصك من الاكتئاب ،يمكن للشوكولاتة أن تخفض من مستوى الكوليسترول وتقلل نسبة الإصابة بالسكتات الدماغية .

كوب من الزبدة .

مقدار 340 غرام من السكر الأبيض .

ملعقين كبيرتين من الفانيليا .

بيضتين .

كوبين ونصف من الدقيق .

ملعقتين من النشا.

ملعقة من البيكنج بودر .

ملعقة صغيرة من الملح .

كوبين ونصف من قطع الشوكولاتة (يفضل قطع شوكولاتة شيبس) .

طريقة عمل الكوكيز المكونات

ملاحظة : يمكنك تقليل كمية المقادير حسب المقدار الذي ترغب بصنعه .

ضع الزبدة والسكر في أناء ثم اخلطهم جيدا ثم ضع عليهم البيض واخلطهم مجددا وبعدها ضع الدقيق والملح والنشا و الفانيليا وقلب المقادير مع بعضها حتى يتماسكوا جيدا .

ضيف على الخليط قطع الشوكولاتة ثم شكل الخليط على شكل دوائر متوسطة الحجم وادخلهم على فرن درجة حرارته 160 درجة مئوية و إذا كان دليك فرن عادى فجعل حرارة الفرن متوسطة لمدة ربع ساعة على الأقل .

يجب أن تكون الزبدة بدرجة حرارة الغرفة حتى تحصل على قوام متماسك اكثر .

إذا كنت تريد أن تحتفظ الكوكيز بشكلها عند إدخالها الفرن يجب عليك وضعها في المبرد (الفريزر) لمدة ربع ساعة قبل وضعها في الفرن.

طريقة التحضيرملاحظات للحصول على أفضل كوكيزفوائد الشوكولاتة

بسبب احتواء الشوكولاتة على الكاكاو أدي تناولها إلى التخفيف من بعض الأمراض مثل : ضغط الدم وتقليل الإصابة بمرض السرطان كما أنها تساعد على تخفيف الإجهاد المصاحب للقلق وتحسين الحالة النفسية وزيادة هرمون السعادة في الجسم غير أنها تزيد من طاقة الجسم خاصة في الشتاء وتساعد على الشعور بالدفء ، ولكن الإكثار منها قد يجلب بعض المشاكل أيضا .

بعض أضرار الشوكولاتة

نسبة من الشوكولاتة تفيد القلب ولكن كمية كبيرة منها قد تؤدي إلى أحدات أضرار به وبالشرايين ،كما أن الشوكولاتة تزيد الوزن وتسبب السمنة وخاصة لدى الأطفال وتسبب أيضا بعض الاضطرابات النفسية بسبب انخفاض هرمون السعادة بعد هضمها مباشر .