طريقة خبز التميس بالمنزل وبدائل صحية لمكوناته

تعرف على طريقة خبز التميس أو التميز وهو من أشهر أنواع الخبز في الوطن العربي بالكامل والسعودية على وجه الخصوص، حيث يتم تحضيره في السعودية ويباع في المحلات التي تبيع المخبوزات، وهو ذو فوائد صحية ويعتبر من أشهر أنواع الخبز بالمملكة العربية السعودية لذلك إليكم في هذا المقال مقادير العمل والخطوات لتقوموا بتحضيره في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من الأفران. أولاً مكونات عمل خبز التميس كوبان من الدقيق متعدد الأغراض.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوبان من الماء الدافئ.

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون. ثانياً طريقة خبز التميس بالخطوات نحضر موب ونضع به كل من الخميرة والسكر والماء الدافئ ونقلبها بشكل جيد حتى تذوب الخميرة ونتركها قليلاً.

نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق والملح وخليط الخميرة بعد أن تذوب.

نبدأ في إضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي بكمية قليلة.

نبدأ في عجن جميع المكونات السابقة حتى نحصل على قوام متماسك.

نضع قليل من زيت الزيتون ونستمر في العجن حتى تصبح عجينة الخبز ناعمة ومتجانسة.

نترك العجينة في الوعاء ونغطيها بقطعة من القماش ونتركها لفترة ساعة على الأقل حتى تتخمر

نشعل الفرن على درجة حرارة مرتفعة 360 درجة تقريباً ونتركه ليسخن لمدة ربع ساعة.

نقطع العجينة إلى قطعتين ونفردها على سطح لا يلتصق بالعجينة (قم برش الدقيق على السطح حتى لا تلتصق به العجينة).

نستمر في فرد العجينة لكي تكون طبقة العجين حوالي نصف سم.

نضغط على سطح العجينة باستخدام الشوكة.

ندخل العجينة إلى داخل الفرن لمدة ربع أو ثلث ساعة على درجة حرارة 250 درجة مئوية.

عندما يحمر وجه العجينة قم بإخراجها من الفرن وقدم الخبز. أولاً مكونات عمل خبز التميسثانياً طريقة خبز التميس بالخطوات

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